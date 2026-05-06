  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Раанана
  4. Жилой квартал Projet neuf raanana

Жилой квартал Projet neuf raanana

Раанана, Израиль
от
$980,720
;
4
Оставить заявку
ID: 38510
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана
  • Адрес
    Motzkin, 19

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Investissement centre ville de jerusalem 2 pieces meuble avec terrasse et rendement eleve
Иерусалим, Израиль
от
$685,520
Жилой квартал Magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Ашкелон, Израиль
от
$1,39 млн
Жилой квартал Rue jabotinsky centre ville netanya
Нетания, Израиль
от
$738,000
Жилой квартал Tout neuf appartement de 4 pieces dans le nouveau projet aura au centre ville
Хадера, Израиль
от
$682,240
Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement luxueux vue sur la mer a ne pas manquer bien agence spacieux bel appartement magnifique
Ашдод, Израиль
от
$1,21 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Projet neuf raanana
Раанана, Израиль
от
$980,720
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement 4 pieces quartier neve illan
Жилой квартал Appartement 4 pieces quartier neve illan
Жилой квартал Appartement 4 pieces quartier neve illan
Жилой квартал Appartement 4 pieces quartier neve illan
Жилой квартал Appartement 4 pieces quartier neve illan
Жилой квартал Appartement 4 pieces quartier neve illan
Жилой квартал Appartement 4 pieces quartier neve illan
Ашкелон, Израиль
от
$488,720
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Раанана, Израиль
от
$1,08 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Prix en baisse
Жилой квартал Prix en baisse
Жилой квартал Prix en baisse
Жилой квартал Prix en baisse
Жилой квартал Prix en baisse
Иерусалим, Израиль
от
$705,200
Твоя нога-земля в Иерусалиме! В новом здании несколько курортов в центре города, на тихой улице недалеко от транспорта и магазинов. Квартира имеет двойную солнечную экспозицию (восток и юг), мамад (защищенная комната), погреб площадью 6 м2 и кондиционер. Полная доступность
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации