  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite

Бат-Ям, Израиль

Бат-Ям, Израиль
от
$1,23 млн
;
5
ID: 32810
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Образование
Здравоохранение

Вы просматриваете
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Бат-Ям, Израиль
от
$1,23 млн
