  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Nouveau projet a katamonim jerusalem

Жилой квартал Nouveau projet a katamonim jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$1,42 млн
26.08.2025
$1,42 млн
14.07.2025
$1,33 млн
;
3
ID: 26809
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Français Français
Новый проект, расположенный в Катамоне, Иерусалим, рядом со всеми удобствами, магазинами, ресторанами, Canion Hadar, рядом с Emek refaim. 7-этажное здание доступно в марте 2026 года Pinoui /binoui, подпольное отопление, лифт, парковка, подвал необязательно, интерком Последние квартиры 4p, Рез де Жардин 131 М2 и 28 м2 сад на 5,270,000sh 4p,113m2 и 35m2 сад до 4,720,000sh Цены могут быть изменены и не включают сборы нашего агентства, которые составляют 2% без учета налогов. Для получения дополнительной информации или для организации визита, Позвоните нам немедленно по номеру 054 946 1963

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

