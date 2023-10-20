Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite

Mardochee khayat приглашает Вас поселиться в одном из наших жилых проектов города Нетания. В центре города Нетания Близко все начинается, в синагогах все это происходит пешком. Характеристики проекта Проект построен на одной из самых известных и коммерческих улиц Нетании. Красивый двойной вестибюль, украшенный архитектором Наружное природное каменное покрытие 2 современных лифта, включая Chabbatic Проект сопровождается банковской гарантией. Доставка через 2 1/2 года Особенности квартиры Наводнение по всему дому Размер 80x80 или 1mx1 m Подготовка Кондиционер Качественная мебель для ванной фитинговый клапан Солнечный водяной шар Качественная внутренняя дверь Настраиваемая кухня с мраморной столешницей Электрические магазины во всех окнах Возьмите телевизор во всех комнатах и гостиной Wc приостановлен, трехфазный счетчик Терраса с точкой воды и нескользящей плиткой Квартира продается с парковочным местом Предлагаем Вам апартаменты 4 номера 103м2 плюс 12 м2 терраса 5 номеров 130м2 плюс 14 м2 терраса