  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Michkenot ahouma

Жилой квартал Michkenot ahouma

Иерусалим, Израиль
от
$1,24 млн
26.08.2025
$1,24 млн
14.07.2025
$1,16 млн
;
6
Оставить заявку
ID: 26962
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Очень красивый проект 5 корпуса 6 этажного цеха с выбором нескольких квартир от 2 комнат до пентхауса. С местом мечты близость общественного транспорта (трамвай, знаменитый поезд, соединяющий Иерусалим с аэропортом Бен-Гурион) Махане Йеуда и Сакер Парк.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$3,63 млн
Жилой квартал A proximite de la mer neve tsedek
Тель-Авив, Израиль
от
$2,61 млн
Жилой квартал En plein centre ville de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,46 млн
Жилой квартал Investi balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Бат-Ям, Израиль
от
$1,37 млн
Жилой квартал A proximite de la mer neve tsedek
Тель-Авив, Израиль
от
$2,91 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Michkenot ahouma
Иерусалим, Израиль
от
$1,24 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Хариш, Израиль
от
$318,000
НОВЫЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В ХАРИШЕ – ПРОВЕДЕН Mordecai Khayat рада представить вам предварительный просмотр своего нового предпродажного проекта в быстро развивающемся городе Хариш, месте с большим потенциалом! Этот проект, расположенный в самом сердце Хариша, недалеко от школ, синагог и…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Жилой квартал En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Жилой квартал En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Жилой квартал En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Иерусалим, Израиль
от
$1,23 млн
Это новый проект на Байт Ваган, граничащий с Рамат Шарет. - На новом этапе вы будете наслаждаться отличным расположением в самом центре района, оптимальной топографией и связью между городской средой, зелеными насаждениями, парками поблизости и потрясающим панорамным видом на Иерусалим. Рези…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,43 млн
Мардочи Хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Вы ищете проект с девятью нетаниями Этот прекрасный проект создан для вас. Ussishkine Up Town Project - стратегическое бутик-здание, расположенное менее чем в 3 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 4 минута…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации