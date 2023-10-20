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Жилой квартал Magnifique maison

Иерусалим, Израиль
от
$5,11 млн
02.03.2025
$5,11 млн
10.02.2025
$5,04 млн
01.01.2025
$5,06 млн
;
9
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ID: 24046
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
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Красивый дом 7 комнат (300 м2) на 3 уровнях с частным лифтом, частным садом (175 м2), красивой террасой на крыше (100 м2), тихой, пасторальной и зеленой, 2 парковочных места, 2 больших подвала, подвал, право строительства

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Magnifique maison
Иерусалим, Израиль
от
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