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Жилой квартал Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove

Тель-Авив, Израиль
от
$828,655
02.04.2025
$828,655
05.03.2025
$870,790
;
7
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ID: 25274
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

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Улица Нахалата Беньямина 116 Продается эксклюзивный Недавнее здание 2.5 штуки, преобразованные в 2 штуки 47 м2 с балконом 2-й этаж лифт Цена: 2950.000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль

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Жилой квартал Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Тель-Авив, Израиль
от
$828,655
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