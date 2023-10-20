Жилой квартал Au centre bel appartement

Центр Иерусалима VILLE Недавнее роскошное здание с красивым лобби и лифтами. Квартира 2 номера 44м2 просторная и хорошо устроенная, с балконом 6м2, на 9 этаже. Квартира включает в себя две светлые комнаты, включая мамад-комнату (защищенную комнату). Кроме того, квартира оборудована большим стенным шкафом для оптимального хранения в спальне и электрической плитой на кухне. Запрашиваемая цена: 5800 шекелей в месяц vaad bait (доверительный управляющий): 670/месяц Арнона: 300 шекелей в месяц.