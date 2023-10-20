  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Au centre bel appartement

Жилой квартал Au centre bel appartement

Иерусалим, Израиль
от
$1,629
02.03.2025
$1,629
10.02.2025
$1,607
01.01.2025
$1,613
;
Жилой квартал Au centre bel appartement
1
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23956
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Центр Иерусалима VILLE Недавнее роскошное здание с красивым лобби и лифтами. Квартира 2 номера 44м2 просторная и хорошо устроенная, с балконом 6м2, на 9 этаже. Квартира включает в себя две светлые комнаты, включая мамад-комнату (защищенную комнату). Кроме того, квартира оборудована большим стенным шкафом для оптимального хранения в спальне и электрической плитой на кухне. Запрашиваемая цена: 5800 шекелей в месяц vaad bait (доверительный управляющий): 670/месяц Арнона: 300 шекелей в месяц.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$474,721
Жилой квартал A ne pas manquer bel appartement magnifique neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$1,05 млн
Жилой квартал Maison a vendre yemin moshe
Иерусалим, Израиль
от
$3,90 млн
Жилой квартал Appartement a louer en centre ville
Иерусалим, Израиль
от
$1,826
Жилой квартал Agreable bel appartement calme particulier
Ашдод, Израиль
от
$1,10 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Au centre bel appartement
Иерусалим, Израиль
от
$1,629
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Magnifique 5 pieces neuf avec balcon
Жилой квартал Magnifique 5 pieces neuf avec balcon
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
В самом сердце Байита начинались возле трамвая, автобуса, магазинов и детского парка. Новое здание после Тамы 38 с частной парковкой, лифтами Чабат, общим садом для строительства сурки, дигикодом к входу. Апартаменты 5 номеров новые очень вложены, с балконом 12 м2, великолепная современная …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A proximite du kikar
Жилой квартал A proximite du kikar
Нетания, Израиль
от
$870,790
В самом сердце Нетании, в 7 минутах ходьбы от Кикара тихая и зеленая улица, недавно построенная Хорошее лобби. 5 очень просторных номеров с 2 ванными комнатами и 3 туалетами красивый мастер люкс очень приятная солнечная гостиная + терраса 18 м2 .+ 1 парковочное место
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement a vendre rue kibbutz galuyot baka- jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Appartement a vendre rue kibbutz galuyot baka- jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$980,341
Реализуйте свою мечту о жизни в самом сердце популярного района Бака! Просторная 5-комнатная квартира, площадью 108 м2, расположена на первом этаже 3-этажного здания. Квартира требует полного ремонта, что дает вам возможность настроить ее в соответствии с вашими вкусами. Он имеет большой бал…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации