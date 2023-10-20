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Жилой квартал Penthouse neuf 5 pieces 154m2 terrasse 88m2 dans immeuble neuf kiriat yovel jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$2,19 млн
05.03.2025
$2,19 млн
17.02.2025
$2,20 млн
24.12.2024
$2,17 млн
;
5
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ID: 23470
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Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
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Новый пентхаус 5 комнат 154м2 терраса 88м2 в новом здании Кириат Йовель Иерусалим Новый проект в Кирьят-Хайовеле, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей 2026 год Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, новый культурный центр, включающий кинотеку, обогатит качество жизни жителей проекта и жителей Кирьят-Хайовеля. Пентхаус из 5 комнат на 19-м этаже, площадью 154 м2 с красивой террасой 88 м2 В том числе 1 подвал и 2 парковочных места Цена 7.808000 ш. Эта цена не включает наши агентские сборы. Для получения дополнительной информации или для организации визита, Позвоните нам немедленно по следующим номерам: 054 946 1963 Обратите внимание: в случае проекта в строительстве, фотографии и планы публикуются только в информационных целях, и не являются договорными, поэтому квартиры не меблированы.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Penthouse neuf 5 pieces 154m2 terrasse 88m2 dans immeuble neuf kiriat yovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,19 млн
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