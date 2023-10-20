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Жилой квартал Haut standing luxueux magnifique projet de qualite

Раанана, Израиль
от
$19,663
02.04.2025
$19,663
16.02.2025
$19,719
09.01.2025
$19,229
23.12.2024
$19,467
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Жилой квартал Haut standing luxueux magnifique projet de qualite
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ID: 23395
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Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

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Красивый роскошный новый и современный дом. Частный лифт. Кинематографический зал бассейна. Все удобства и роскошь вы можете увидеть в исключительном районе. За дополнительной информацией свяжитесь с нами.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль

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Жилой квартал Haut standing luxueux magnifique projet de qualite
Раанана, Израиль
от
$19,663
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