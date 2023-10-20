Жилой квартал Haut standing luxueux magnifique projet de qualite

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Красивый роскошный новый и современный дом. Частный лифт. Кинематографический зал бассейна. Все удобства и роскошь вы можете увидеть в исключительном районе.
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Местонахождение на карте
Раанана, Израиль
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Эксклюзив. 4 номера на юге Тель-Авива 5-й этаж с
площадь 110 м2
Терраса 13 м2. Он состоит из 3 спален, включая люкс
родитель с ванной комнатой и гардеробной + 1 парковка в подвале, школе, магазинах и садах
Дети у подножия здания. 2 подъемника, в том числе 1 шабаш
Пентхаус в аренду с потрясающим видом на Храмовую гору в самом сердце района Арнона в Иерусалиме на улице Ицхака Бен Дор. 4-комнатный пентхаус 126,20 метра, кладовая, крытый паркинг, 2 больших балкона, 1 сукка, кондиционер, Йонкерс, цена 10 000 и дом совета 470 в месяц и налог на имущество 1…