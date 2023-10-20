Жилой квартал Baka jerusalem

Иерусалим, Израиль

Хватит платить за жилье, которое тебе не принадлежит? Может, пора двигаться дальше. На тихой улице в искомом районе Раско эти 3 светлых номера предлагают больше, чем просто квартиру. Это дает вам реальную перспективу. С его 3 выставками, открытым видом, 3 балконами и частной парковкой он п…