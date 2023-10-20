Жилой квартал Baka jerusalem

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В районе Рамат-Бака в 1 минуте ходьбы от улицы Ривка в стоячем здании,
очень красивый 2-комнатный пентхаус площадью 60 м2, расположенный на 5-м этаже с 10 м2 террасы сукка, тихая квартира и солнечная,
Открытый вид .1 парковочное место и 1 подвал.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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