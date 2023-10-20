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Жилой квартал Baka jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$1,685
;
6
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ID: 26317
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
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В районе Рамат-Бака в 1 минуте ходьбы от улицы Ривка в стоячем здании, очень красивый 2-комнатный пентхаус площадью 60 м2, расположенный на 5-м этаже с 10 м2 террасы сукка, тихая квартира и солнечная, Открытый вид .1 парковочное место и 1 подвал.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Baka jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,685
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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