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Жилой квартал Appartement soucca a jerusalem prix exceptionnel

Иерусалим, Израиль
от
$744,385
02.04.2025
$744,385
26.02.2025
$747,300
26.02.2025
$746,505
;
10
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ID: 25175
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Апартаменты Soucca 4 номера прекрасно распределены. 1 Терраса Сукка 10 м2 + 1 Терраса 5 м2 Пещера + частная парковка. Недавнее строительство. Панорамный вид. Исключительная ситуация.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Appartement soucca a jerusalem prix exceptionnel
Иерусалим, Израиль
от
$744,385
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