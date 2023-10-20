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Жилой квартал Maison mitoyenne rare a la vente

Иерусалим, Израиль
от
$3,37 млн
;
5
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ID: 25259
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Новый на рынке! В районе Рамат Шарет, граничащем с Байитом Ваганом, на тихой и павильонной улице, очень востребовано расположение. Дом площадью 280 м2 с красивым частным двором площадью 150 м2. На 3 этажах, очень просторная и светлая, огромная гостиная и отдельная кухня, мастер-люкс на верхнем этаже, балконы спален, 4 ванные комнаты. В отличном состоянии дом также имеет арендуемый блок из 3 комнат с его частным входом, 2 парковочных места и подвал.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Maison mitoyenne rare a la vente
Иерусалим, Израиль
от
$3,37 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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