Жилой квартал Maison mitoyenne rare a la vente

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Новый на рынке!
В районе Рамат Шарет, граничащем с Байитом Ваганом, на тихой и павильонной улице, очень востребовано расположение.
Дом площадью 280 м2 с красивым частным двором площадью 150 м2.
На 3 этажах, очень просторная и светлая, огромная гостиная и отдельная кухня, мастер-люкс на верхнем этаже, балконы спален, 4 ванные комнаты.
В отличном состоянии дом также имеет арендуемый блок из 3 комнат с его частным входом, 2 парковочных места и подвал.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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Новая квартира с потрясающим панорамным видом на море и городскую полосу. Расположенная на высоком этаже одна из самых интригующих разработок - 32-этажная роскошная башня Aura Pivko в Бат-Яме, с ее впечатляющим списком особенностей и удобств. Расположенный всего в 200 метрах от легкой станци…