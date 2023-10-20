Жилой квартал Maison mitoyenne rare a la vente

Новый на рынке! В районе Рамат Шарет, граничащем с Байитом Ваганом, на тихой и павильонной улице, очень востребовано расположение. Дом площадью 280 м2 с красивым частным двором площадью 150 м2. На 3 этажах, очень просторная и светлая, огромная гостиная и отдельная кухня, мастер-люкс на верхнем этаже, балконы спален, 4 ванные комнаты. В отличном состоянии дом также имеет арендуемый блок из 3 комнат с его частным входом, 2 парковочных места и подвал.