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Жилой квартал Investi dans rue calme a ne pas manquer spacieux

Ашкелон, Израиль
от
$501,407
02.04.2025
$501,407
04.02.2025
$494,624
24.12.2024
$496,409
;
5
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ID: 23501
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

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В Барнеа 4 просторных номера

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль

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Жилой квартал Investi dans rue calme a ne pas manquer spacieux
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