  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. ESTABRO

ESTABRO

Trained
Индонезия, Кдонганан
;
Оставить заявку
Показать контакты
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2022
На платформе
На платформе
2 года 4 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
estabro.com
Мы в соцсетях
Об агентстве

ESTABRO – Ваш надежный партнер в инвестиционной недвижимости на Бали 🇮🇩🌿🌊

Мы специализируемся на прибыльных инвестициях в недвижимость на Бали, предлагая лучшие объекты с высокой доходностью и полным сопровождением на всех этапах сделки.

Почему Бали – идеальное место для инвестиций?
✅ Одна из самых доходных локаций в мире – ROI до 15-20% годовых
✅ Круглогодичный туристический поток – стабильный спрос на аренду
✅ Развитая инфраструктура и благоприятный инвестиционный климат
✅ Сильный рынок недвижимости – рост цен на 10-15% в год
✅ Жемчужина Юго-Восточной Азии – Бали неизменно входит в топ мировых туристических направлений

Услуги

📈 ESTABRO предлагает:
✔ Подбор надежных инвестиционных объектов (виллы, апартаменты, отельные комплексы)
✔ Полное юридическое сопровождение – безопасность сделок гарантирована
✔ Профессиональный менеджмент – пассивный доход без забот
✔ Индивидуальный подход – мы подбираем инвестиции с учетом ваших целей

💡 Хотите узнать больше о возможностях инвестирования на Бали?
📩 Свяжитесь с нами – и мы поможем вам сделать выгодное вложение в райском уголке!

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 06:52
(UTC+8:00, Asia/Makassar)
Понедельник
09:00 - 23:00
Вторник
09:00 - 23:00
Среда
09:00 - 23:00
Четверг
09:00 - 23:00
Пятница
09:00 - 23:00
Суббота
09:00 - 23:00
Воскресенье
09:00 - 23:00
Мои партнеры
1 агентство
Новостройки
Смотреть все 6 новостроек
Premium Premium
Туристический комплекс AURA
Туристический комплекс AURA
Туристический комплекс AURA
Туристический комплекс AURA
Туристический комплекс AURA
Показать все Туристический комплекс AURA
Туристический комплекс AURA
Peliatan, Индонезия
от
$79,900
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Площадь 23–156 м²
9 объектов недвижимости 9
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
35.7
102,900 – 121,900
Вилла
25.0 – 156.0
102,900 – 286,900
Студия
23.2
79,900 – 94,900
Агентство
ESTABRO
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTABRO
Языки общения
English, Türkçe
Апарт - отель Прима Резиденс
Апарт - отель Прима Резиденс
Апарт - отель Прима Резиденс
Апарт - отель Прима Резиденс
Апарт - отель Прима Резиденс
Показать все Апарт - отель Прима Резиденс
Апарт - отель Прима Резиденс
Чангу, Индонезия
от
$195,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Площадь 50–93 м²
8 объектов недвижимости 8
PRIMA RESIDENCE — это премиальный жилой комплекс от создателей отеля Citadince, расположенный в сердце Бату Болонг, всего в 300 метрах от океана. Район Чангу, где находится проект, является эпицентром серф-культуры Бали и популярным местом среди туристов и экспатов. В пешей доступности наход…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
50.4
195,000 – 259,000
Квартира 2 комнаты
93.1
398,000 – 498,000
Агентство
ESTABRO
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTABRO
Языки общения
English, Türkçe
Многоквартирный жилой дом Магнум Берава
Многоквартирный жилой дом Магнум Берава
Многоквартирный жилой дом Магнум Берава
Многоквартирный жилой дом Магнум Берава
Многоквартирный жилой дом Магнум Берава
Показать все Многоквартирный жилой дом Магнум Берава
Многоквартирный жилой дом Магнум Берава
Tibubeneng, Индонезия
от
$280,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 81–162 м²
2 объекта недвижимости 2
Апартаменты на Бали от известного застройщика в самом популярном районе Чангу, в 300 метрах от океана. Красивый пляж Берава и лучшие пляжные клубы в нескольких минутах ходьбы. Жилой комплекс в ТОП месте, с просторной гостиной и самым длинным в мире бассейном на крыше с видом на океан! …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
81.0
300,000
Квартира 2 комнаты
162.0
640,000
Агентство
ESTABRO
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTABRO
Языки общения
English, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс MAGNUM RESORT BERAWA
Жилой комплекс MAGNUM RESORT BERAWA
Жилой комплекс MAGNUM RESORT BERAWA
Жилой комплекс MAGNUM RESORT BERAWA
Жилой комплекс MAGNUM RESORT BERAWA
Показать все Жилой комплекс MAGNUM RESORT BERAWA
Жилой комплекс MAGNUM RESORT BERAWA
Tibubeneng, Индонезия
от
$280,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 81–162 м²
4 объекта недвижимости 4
MAGNUM RESORT BERAWA — это эксклюзивный комплекс премиум-класса, расположенный в самом сердце туристического района Берва, всего в 500 метрах от знаменитых пляжей Batu Bolong и Berawa. Район известен как эпицентр серф-культуры, трендовых пляжных клубов (FINNS Beach Club, Atlas Beach Club, La…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
81.0
280,000 – 430,000
Квартира 2 комнаты
162.0
540,000 – 840,000
Агентство
ESTABRO
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTABRO
Языки общения
English, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Апарт - отель Магнум Ресорт Санур
Апарт - отель Магнум Ресорт Санур
Апарт - отель Магнум Ресорт Санур
Апарт - отель Магнум Ресорт Санур
Апарт - отель Магнум Ресорт Санур
Показать все Апарт - отель Магнум Ресорт Санур
Апарт - отель Магнум Ресорт Санур
Санур, Индонезия
от
$410,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 101–337 м²
3 объекта недвижимости 3
MAGNUM RESORT SANUR — это ultra-luxury комплекс, расположенный на первой линии побережья Индийского океана в престижном районе Санур. Санур известен как самый инфраструктурно развитый курорт Бали с живописной набережной длиной 5,5 км, белоснежными пляжами и спокойной лагуной, защищенной рифа…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
101.0
410,000
Квартира 2 комнаты
202.0
780,000
Квартира 3 комнаты
337.0
3,50 млн
Агентство
ESTABRO
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTABRO
Языки общения
English, Türkçe
1 2
Квартиры
Смотреть все 36 объектов
Пентхаус 4 комнаты в Санур, Индонезия
Пентхаус 4 комнаты
Санур
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Этаж 2/4
MAGNUM RESORT SANUR — это ultra-luxury комплекс, расположенный на первой линии побережья Инд…
Цена по запросу
Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
Квартира 1 комната
Чангу
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
PRIMA RESIDENCE — это премиальный жилой комплекс от создателей отеля Citadince, расположенны…
$195,000
Студия 1 комната в Sanur Kaja, Индонезия
Студия 1 комната
Sanur Kaja
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/4
Hoвый прoeкт в Сануре - самом престижном и удобном для жизни районе острoва Бaли. Рre-sale!…
$94,500
Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
Квартира 1 комната
Чангу
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
Апартаменты в новом проекте на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 🏝 5-звездочный отель …
$220,000
Дома
Смотреть все 6 объектов
Вилла 2 комнаты в Peliatan, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Peliatan
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
1-комнатная вилла — Jungle Temple Villa Просторная вилла с 1 спальней и бассейном | Доход…
$144,900
Вилла 1 комната в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла 1 комната
Kerobokan Kelod
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
🏡 Премиальная вилла на Бали – Amara Villa Umalas 🏝 Продается односпальная вилла в элитном…
$270,000
Вилла 2 комнаты в Денпасар, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Денпасар
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Новая готовая вилла от застройщика на сказочном острове Бали, Индонезия ?? Прекрасный кли…
$40,000
Вилла 3 комнаты в Peliatan, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Peliatan
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Этаж 1/12
2-комнатная вилла — Earth Temple Villa Роскошная 2-этажная вилла с 2 спальнями | Элитный …
$286,900
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 3 объекта
🔥 ЭКСКЛЮЗИВ! Продажа ЭТАЖА в 5-отеле в Чангу (Бали) – 28 апартаментов в Чангу, Индонезия
🔥 ЭКСКЛЮЗИВ! Продажа ЭТАЖА в 5-отеле в Чангу (Бали) – 28 апартаментов
Чангу
Число комнат 30
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 500 м²
Этаж 3/4
📍 УНИКАЛЬНАЯ ЛОКАЦИЯ – ПОСЛЕДНИЙ УЧАСТОК У ПЛЯЖА БАТУ БОЛОНГ ✔ Последний доступный проект в…
$6,30 млн
🍽️ Готовый бизнес в продаже: ресторан + пространство для мероприятий в Чангу, Бали 🌴  в Tibubeneng, Индонезия
🍽️ Готовый бизнес в продаже: ресторан + пространство для мероприятий в Чангу, Бали 🌴 
Tibubeneng
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
🍽️ Продается ресторан/пространство для мероприятий в Чангу, Бали 🌴 🌟 Уникальная возможнос…
$325,000
Продажа готового отеля из 10 вилл в Чангу 🏝 в Kerobokan Kelod, Индонезия
Продажа готового отеля из 10 вилл в Чангу 🏝
Kerobokan Kelod
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию комплекс из 10 отдельных односпальных вилл в лучшем районе Бали 🏝…
$2,70 млн
Наши агенты в Индонезии
Василий Минаев
Василий Минаев
45 объектов
Кирилл Егоров
Кирилл Егоров
Агентства рядом
PRO Silver
Satellite Estate
Индонезия, Малые Зондские острова
Новостройки 6 Жилая недвижимость 186
Оставить заявку
BNBPROFITS
Индонезия, Бадунг
Жилая недвижимость 461 Коммерческая недвижимость 9 Земельные участки 30
Алекс и Марк - предприниматели, занимающиеся арендой жилья, и экспаты, живущие на Бали уже более десяти лет. В 2018 году они основали компанию bnbprofits, чтобы привнести свежий взгляд на рынок недвижимости Бали. Они постоянно внедряют новейшие IT-решения, чтобы обеспечить действительно заме…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English
Назад Оставить заявку Показать контакты
Realting.com
Перейти