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Arya Properties

Индонезия, Чангу
;
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2010
На платформе
На платформе
1 год 4 месяца
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
aryaproperties.com/
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О застройщике

Свойства Arya

Разблокировка мечты, построение реальности

В Арье Свойства, мы выходим за рамки недвижимости; мы создаем образ жизни, формируем мечты и строим наследие. Созданная с целью переопределить ландшафт недвижимости, мы гордимся тем, что обеспечиваем беспрецедентное качество, инновации и удовлетворенность клиентов. Наша приверженность совершенству распространяется на каждый проект, гарантируя, что каждый объект недвижимости, который мы разрабатываем, становится убежищем для тех, кто называет его домом.

О нас:

Arya Properties - это динамичная и дальновидная компания, занимающаяся преобразованием стремлений в реальность. С акцентом на создание отличительных, высококачественных свойств, мы стали синонимами инноваций, целостности и клиентоориентированности. Наш разнообразный портфель включает в себя жилые, коммерческие и гостиничные проекты, каждый из которых предназначен для повышения уровня жизни.

Наше видение:

Быть главным выбором для тех, кто ищет исключительные свойства, устанавливая ориентир для качества, дизайна и обслуживания клиентов в индустрии недвижимости.

Наша миссия:

- Клиентский подход: Мы отдаем приоритет потребностям и стремлениям наших клиентов, обеспечивая их удовлетворение в основе всего, что мы делаем.

- Инновации: Мы постоянно расширяем границы и внедряем инновации, предоставляя свойства, которые выделяются своим дизайном, функциональностью и устойчивостью.

Целостность: Наша приверженность честности, прозрачности и этической деловой практике лежит в основе наших отношений с клиентами, партнерами и сообществами.

Почему именно Arya Properties?

- Обеспечение качества: Каждый проект выполняется с точностью и вниманием к деталям, обеспечивая высочайшие стандарты мастерства и долговечности.

- Инновационный дизайн: Наша приверженность инновациям отражается в отличительном дизайне наших свойств, создавая пространства, которые вдохновляют и увлекают.

- Удовлетворенность клиентов: Arya Properties зависит от удовлетворенности наших клиентов. Мы верим в построение прочных отношений, основанных на доверии, надежности и превосходстве.

Связаться с нами:

Arya Properties - Разблокировка снов, создание реалий
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Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:25
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Новостройки
Смотреть все 5 новостроек
Вилла Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Вилла Project showcasing 2 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Индонезия
от
$99,990
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
На продажу: 80-летняя аренда вилл с 2 спальнями, представляющая виллу Glamp на очаровательном острове Ломбок. Его превосходное расположение на территории нашего курорта, всего в двух шагах от бассейна и пляжа, делает его отличным выбором для проживания. Тщательно отобранные материалы, в том …
Застройщик
Arya Properties
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Апарт - отель Villa project showcasing glamp villa
Апарт - отель Villa project showcasing glamp villa
tanjung skuie, Индонезия
от
$34,990
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
На продажу: 80-летняя аренда вилл Glamp с 1 спальней, представляем виллу Glamp на очаровательном острове Ломбок. Если вы ищете недорогое жилье, наша вилла с одной спальней в стиле глэмпинг может быть идеальным выбором для вас. Хотя на этой вилле нет собственной ванной комнаты, несколько в…
Застройщик
Arya Properties
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Апарт - отель Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Апарт - отель Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
tanjung skuie, Индонезия
от
$89,990
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
На продажу: 80 лет аренды Исследуйте эту квартиру с 3 спальнями, расположенную в Сунут Ломбок. Эта просторная гостиная, состоящая из трех спален и гостиной, идеально подходит для больших семей или группы друзей, которым требуются дополнительные комнаты для различных целей. В квартире есть т…
Застройщик
Arya Properties
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Вилла Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Вилла Project showcasing 3 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Индонезия
от
$159,990
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
На продажу: 80-летняя аренда вилл Glamp с 3 спальнями, представляющая виллу Glamp на очаровательном острове Ломбок. Его превосходное расположение на территории нашего курорта, всего в двух шагах от бассейна и пляжа, делает его отличным выбором для проживания. Тщательно отобранные материалы, …
Застройщик
Arya Properties
Оставить заявку
Вилла Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
Вилла Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Индонезия
от
$69,990
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
На продажу: 80-летняя аренда Виллы Glamp с 1 спальней, представляющие виллу Glamp на очаровательном острове Ломбок. Его превосходное расположение на территории нашего курорта, всего в двух шагах от бассейна и пляжа, делает его отличным выбором для проживания. Тщательно отобранные материалы, …
Застройщик
Arya Properties
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Наши агенты в Индонезии
Alva Alva
Alva Alva
1 объект
Другие застройщики
Ilot Property Baly
Индонезия, Чангу
Новостройки 2 Жилая недвижимость 2
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