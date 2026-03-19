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Вилла PARQ blue

Унгасан, Индонезия
от
$195,000
;
2
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ID: 3737
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Индонезия
  • Область / штат
    Малые Зондские острова
  • Район
    Бадунг
  • Город
    Южная Кута
  • Деревня
    Унгасан

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    1

О комплексе

Комплекс вилл PARQ blue - это виллы на самом"инстаграмном" берегу Бали

Мы выбрали лучшее место на острове и создаем здесь новую точку притяжения для тех, кто ищет второй дом на берегу океана и выгодный инвестиционный проект.

Здесь все для шикарного отдыха: лазурный океан,золотой песок и комфортабельные пляжные клубы!!!

Комплекс вилл PARQ blue-самый масштабный проект на побережье пляжа Меласти.

200 вилл в первой очереди строительства планируется возвести до конца 2023 года. Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м.

Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн.

20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков.

Проект от легендарного создателя PARQ U Андре Фрей.

Беспроцентная рассрочка на время строительства.

Есть различные варианты! Ждем ваши заявки! Мы поможем выгодно инвестировать!!

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Таунхаус
Площадь, м² 50.0
Цена за м², USD 4,193
Цена квартиры, USD 222,062

Местонахождение на карте

Унгасан, Индонезия

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Вилла PARQ blue
Унгасан, Индонезия
от
$195,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
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DDA Real Estate
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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