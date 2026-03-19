Вилла PARQ blue

Комплекс вилл PARQ blue - это виллы на самом"инстаграмном" берегу Бали
Мы выбрали лучшее место на острове и создаем здесь новую точку притяжения для тех, кто ищет второй дом на берегу океана и выгодный инвестиционный проект.
Здесь все для шикарного отдыха: лазурный океан,золотой песок и комфортабельные пляжные клубы!!!
Комплекс вилл PARQ blue-самый масштабный проект на побережье пляжа Меласти.
200 вилл в первой очереди строительства планируется возвести до конца 2023 года. Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м.
Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн.
20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков.
Проект от легендарного создателя PARQ U Андре Фрей.
Беспроцентная рассрочка на время строительства.
Есть различные варианты! Ждем ваши заявки! Мы поможем выгодно инвестировать!!