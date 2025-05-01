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Дома с бассейном в Крите, Греция

Municipality of Apokoronas
129
Municipality of Agios Nikolaos
109
Agios Nikolaos Municipal Unit
86
Municipality of Platanias
41
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72 объекта найдено
Вилла 15 комнат в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 15 комнат
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 15
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 432 м²
Количество этажей 3
Вилла на Крите с 2 бассейнами и джакузи - €294K за 1/6 владенияС помощью модели совместного …
$334,651
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OWNERS Proptech S.A
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Этаж 1/3
Продается: недавно построенная вилла площадью 147 м² на частном участке площадью 600 м² с ви…
$833,608
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Вилла 5 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
$1,88 млн
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Вилла 1 комната в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Предлагается в продажу коммерческая недвижимость- вилла 220 кв.м на Крите. Вилла имеет тради…
$1,12 млн
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу вилла на Крите. Вилла площадью 280 кв.м построена на участке 2.000 к…
$2,24 млн
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Вилла 9 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$2,79 млн
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Вилла 3 комнаты в Влихада, Греция
Вилла 3 комнаты
Влихада, Греция
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже вилла площадью 200м2 в префектуре Ретимно. Вилла имеет светлые интерь…
$656,002
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Grekodom Development
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Вилла 3 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж -1/2
Предлагается на продажу: Современная двухэтажная вилла с частным бассейном в Ретимно, КритМе…
$429,953
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Вилла 10 комнат в Municipality of Chania, Греция
Вилла 10 комнат
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый …
$518,429
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Этаж 1/3
Продается: недавно построенная вилла площадью 151 м² на частном участке площадью 600 м² с ви…
$894,040
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Вилла 3 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Количество этажей 2
Продается: Полу-отдельный Мезонет с Частным Бассейном в Панормо, РетимноЭтот прекрасный полу…
$376,742
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 4
Площадь 252 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу роскошная вилла под ключ на берегу моря в Ираклионе, Крит. Этот дом …
$1,79 млн
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Amazing Sea View House / Villa Chania Crete Greece Property   Villa of 100 sqm for sal…
Цена по запросу
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Вилла 8 комнат в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$2,61 млн
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Вилла 3 комнаты в Kournas, Греция
Вилла 3 комнаты
Kournas, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$387,974
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Вилла 6 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 223 кв.м на острове Крит. Подвал состоит из гостиной, одн…
$511,434
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Вилла 5 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Этаж 2/1
Продается роскошная вилла с частным бассейном, расположенная в престижном районе Херсониссос…
$2,24 млн
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Вилла 5 комнат в Skaleta, Греция
Вилла 5 комнат
Skaleta, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Количество этажей 3
Продается: Очаровательная вилла в префектуре Ретимно, Крит!Эта уникальная каменная вилла пло…
$527,317
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Таунхаус 3 комнаты в Панормос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 3/1
Очаровательный Каменный Мезонет с Частным Бассейном – Всего в 120 метрах от моря в Панормосе…
$206,436
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Вилла 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 268 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу трехэтажная вилла площадью 268 кв.м в районе Херсониссоса. Вилла име…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу:Роскошная 3-этажная вилла в Ираклионе, Крит (151 кв.м) – Потрясающие…
$1,10 млн
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Вилла 5 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
$1,15 млн
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Вилла 5 комнат в Municipality of Festos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Festos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
$1,30 млн
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Вилла 8 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла на продажу в Ираклионе, Крит, ГрецияЭта исключительная вилла, расположенная …
$1,08 млн
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу: Вилла в Воро, Гувес, Ираклион, Крит.Откройте для себя роскошь и спо…
$924,161
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Вилла 9 комнат в Галатас, Греция
Вилла 9 комнат
Галатас, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
$938,520
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Вилла 8 комнат в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 510 м²
Количество этажей 1
Элегантная 3-этажная вилла с панорамным видом на Крите – 510 кв.м.Расположенная в живописном…
$1,35 млн
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Вилла 1 комната в Municipality of Sitia, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 1
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу строительство виллы площадью 400 кв.м с земельным участком 4020 кв.м…
$2,79 млн
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж -1/2
Продается: Очаровательная вилла в префектуре Ираклион, Крит!Эта уникальная вилла площадью 11…
$520,888
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