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Дома в Municipality of Sitia, Греция

Sitia Municipal Unit
25
Analipsi Municipal Unit
4
29 объектов найдено
Коттедж 2 комнаты в Municipality of Sitia, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 50 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостино…
$121,350
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Sitia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
$100,459
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Sitia, Греция
Вилла
Municipality of Sitia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Крит. Коттедж имеет угловое располо…
$801,012
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Вилла 1 комната в Municipality of Sitia, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 1
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла площадью 650 кв.м в центре Ситии, рядом с традиционным портом. Состоит из пе…
$840,984
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Municipality of Sitia, Греция
Вилла
Municipality of Sitia, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 378 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 378 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$1,72 млн
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Вилла 1 комната в Municipality of Sitia, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-х этажная вилла на Крите. Вилла площадью 200 кв.м. построена в 2019 г., имеет вс…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Sitia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 161 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 161 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
$565,083
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 комнат в Municipality of Sitia, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 7
Площадь 403 м²
Количество этажей 2
Продается роскошная Вилла на КритеВилла состоит из двух уровней. На первом уровне располагае…
$1,36 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Sitia, Греция
Таунхаус
Municipality of Sitia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
$125,873
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Вилла в Municipality of Sitia, Греция
Вилла
Municipality of Sitia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 403 м²
Этаж 1/2
Продается роскошная Вилла на КритеВилла состоит из двух уровней. На первом уровне располагае…
$1,49 млн
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Sitia, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 378 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 378 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$1,57 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла
Municipality of Ierapetra, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Этаж -2/3
Продается 3-этажная вилла площадью 216 кв.м на острове Крит. Подвал состоит из гостиной, 2 к…
$572,152
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Вилла 1 комната в Municipality of Sitia, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 1
Площадь 288 м²
Предлагается на продажу вилла класса люкс на острове Крит. Вилла состоит из двух отдельных д…
$1,21 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Sitia, Греция
Вилла
Municipality of Sitia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 440 м²
Этаж 1/1
Предлагается на продажу строительство виллы площадью 400 кв.м с земельным участком 4020 кв.м…
$2,86 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Sitia, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
$115,109
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Sitia, Греция
Вилла
Municipality of Sitia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 288 м²
Этаж 1/1
Предлагается на продажу вилла класса люкс на острове Крит. Вилла состоит из двух отдельных д…
$1,22 млн
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Вилла в Municipality of Sitia, Греция
Вилла
Municipality of Sitia, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Вилла- это уникальный проект, выполненный по самым высоким стандартам строительства с видом …
$4,01 млн
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Коттедж 1 комната в Municipality of Sitia, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Крит. Коттедж имеет угловое располо…
$732,563
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Вилла 6 комнат в Municipality of Ierapetra, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 216 кв.м на острове Крит. Подвал состоит из гостиной, 2 к…
$523,259
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Municipality of Sitia, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 1
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу строительство виллы площадью 400 кв.м с земельным участком 4020 кв.м…
$2,79 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Sitia, Греция
Вилла
Municipality of Sitia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 650 м²
Этаж 1/1
Роскошная вилла площадью 650 кв.м в центре Ситии, рядом с традиционным портом. Состоит из пе…
$915,443
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Таунхаус в Municipality of Sitia, Греция
Таунхаус
Municipality of Sitia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 93 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
$171,646
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Дом 4 спальни в Мохлос, Греция
Дом 4 спальни
Мохлос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Это удивительная вилла на продажу в Ласити, Крит, расположенная в приморской деревне Мохлос,…
$1,68 млн
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Вилла в Municipality of Sitia, Греция
Вилла
Municipality of Sitia, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
PropertyCode: HPS5461-VillaforsaleInsitiamoChlosfor € 3,500.000. This550SQ.M.Villaconsistsof…
$3,71 млн
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Sitia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 93 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
$170,209
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Sitia, Греция
Вилла
Municipality of Sitia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
$109,853
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Вилла 6 комнат в Municipality of Sitia, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Вилла- это уникальный проект, выполненный по самым высоким стандартам строительства с видом …
$3,66 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Sitia, Греция
Вилла
Municipality of Sitia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 50 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостино…
$122,440
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Вилла в Municipality of Sitia, Греция
Вилла
Municipality of Sitia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 161 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 161 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
$617,924
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Типы недвижимости в Municipality of Sitia

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Sitia, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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