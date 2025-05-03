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Дома в Municipality of Rethymnon, Греция

Ретимнон
8
30 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Сфакаки, Греция
Коттедж 3 комнаты
Сфакаки, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже - Бунгало - Ваше спокойное убежище у моря на пляже Ретимно, остров Кр…
$300,204
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Вилла 5 комнат в Skaleta, Греция
Вилла 5 комнат
Skaleta, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Количество этажей 3
Продается: Очаровательная вилла в префектуре Ретимно, Крит!Эта уникальная каменная вилла пло…
$527,317
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Таунхаус 1 комната в Принос, Греция
Таунхаус 1 комната
Принос, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продаються 2 мезонета не далеко от города Ретимно на участке 4100 кв.м, который сочетает в с…
$669,620
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Вилла 6 комнат в Герани, Греция
Вилла 6 комнат
Герани, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$925,815
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Коттедж 3 комнаты в Пиги, Греция
Коттедж 3 комнаты
Пиги, Греция
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Продается – Эксклюзивная недвижимость в Платаньяс, район РетимноРасположенный всего в 150 ме…
$628,710
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Дом 3 спальни в Элеуферна, Греция
Дом 3 спальни
Элеуферна, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта удивительная каменная вилла на продажу в Ретимно, расположена в деревне Элеутерна. Недви…
$395,438
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Дом в Зоуриди/Зориди, Греция
Дом
Зоуриди/Зориди, Греция
Эта полностью отремонтированная каменная вилла на продажу в Ретимно-Крит находится в деревне…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Skaleta, Греция
Дом 3 спальни
Skaleta, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Это уникальная вилла на продажу в Ретимноне, Крит, расположенная всего в 600 метрах от пляжа…
$867,767
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Дом 7 спален в Хиро Хорио, Греция
Дом 7 спален
Хиро Хорио, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Это 2 потрясающие резиденции на продажу в Ретимно, Крит, расположенные в тихой деревне Мили.…
$521,014
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Дом в Municipality of Rethymnon, Греция
Дом
Municipality of Rethymnon, Греция
Этот уникальный дом на продажу в Ретимно расположен в одной из самых центральных переулков С…
$678,553
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Дом в Мароулас, Греция
Дом
Мароулас, Греция
Это уникальный отреставрированный каменный особняк на продажу на Западном Крите. Он располож…
$650,280
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Вилла в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Полностью меблированная двухэтажная вилла площадью 209 кв.м. для продажи в Джанноуди, Ретимн…
$964,950
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Вилла 8 комнат в Като Вальсамонеро, Греция
Вилла 8 комнат
Като Вальсамонеро, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
$1,16 млн
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Grekodom Development
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Дом 4 спальни в Герани, Греция
Дом 4 спальни
Герани, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Эта роскошная современная вилла на продажу в ретимно, Герани, Крит, расположена на хорошем с…
$2,62 млн
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Вилла 6 комнат в Аделе, Греция
Вилла 6 комнат
Аделе, Греция
Число комнат 6
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла с 6 спальнями, бассейном и оливковой рощей рядом с Ретимно, КритПредлагается…
$1,24 млн
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Вилла 6 комнат в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$1,36 млн
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Rethymnon, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$1,63 млн
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Дом 3 спальни в Municipality of Rethymnon, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Это потрясающий комплекс из 5 мезонетов на продажу в Ретимно, Крит. Его строительство уже на…
$573,115
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Дом в Кирианна, Греция
Дом
Кирианна, Греция
Продается в Кирьянне отдельно стоящий дом, расположенный на участке площадью 503,28 кв.м., с…
$107,773
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Коттедж 5 комнат в Хамалеври, Греция
Коттедж 5 комнат
Хамалеври, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
$678,433
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Вилла 5 комнат в Принес, Греция
Вилла 5 комнат
Принес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 212 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из гости…
$436,242
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Дом 1 спальня в Агийос - Димитрийос/Агиос Димитриос, Греция
Дом 1 спальня
Агийос - Димитрийос/Агиос Димитриос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
В Agios Dimitrios, туристической деревне, в 10 км от Reethymno, на продаже есть традиционный…
$72,359
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Дом 3 спальни в Роуссоспити, Греция
Дом 3 спальни
Роуссоспити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Эта недавно отремонтированная вилла на продажу в Руссоспити, Ретимнон, является очень удобно…
$587,665
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Дом 3 спальни в Аделе, Греция
Дом 3 спальни
Аделе, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Всего в 10 километрах от города Ретимно, этот двухэтажный отдельный дом с общей площадью 105…
$188,763
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Вилла 1 комната в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже вилла в Перфектуре Ретимно. Уникальная каменная вилла площадью 450 м2…
$1,63 млн
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Вилла 1 комната в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Элитная недвижимость на Крите с потрясающим видом на море📍 Расположение:Недвижимость располо…
$2,58 млн
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Дом 5 спален в Роуссоспити, Греция
Дом 5 спален
Роуссоспити, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Эта красивая вилла на продажу в Ретимноне расположена в деревне Руссоспити, районе, который …
$406,422
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Дом 7 спален в Municipality of Rethymnon, Греция
Дом 7 спален
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Это уникальная вилла для продажи в Ретимноне, Крит, расположенная в деревне Триа Монастирия.…
$1,32 млн
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Дом 4 спальни в Роустика/Рустика, Греция
Дом 4 спальни
Роустика/Рустика, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Эта красивая недвижимость в Рустике, Ретимно на продажу, имеет жилую площадь 322 кв.м. и пос…
$667,244
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Вилла 5 комнат в Кастеллос, Греция
Вилла 5 комнат
Кастеллос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$1,02 млн
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Типы недвижимости в Municipality of Rethymnon

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Municipality of Rethymnon, Греция

с садом
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с видом на горы
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