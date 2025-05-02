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Дома в Municipality of Festos, Греция

Tybakio Municipal Unit
12
12 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Municipality of Festos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Festos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
$1,30 млн
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Grekodom Development
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Дом 3 спальни в Пицидия, Греция
Дом 3 спальни
Пицидия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта вилла на продажу в Ираклионе, Крит, расположена в тихой деревне Пицидия. Общая жилая пло…
$768,907
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Дом 3 спальни в Камилари, Греция
Дом 3 спальни
Камилари, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Ираклион, красивая вилла на продажу в Камилари, была построена на холме с видом на Южно-Крит…
$494,297
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Дом 4 спальни в Пицидия, Греция
Дом 4 спальни
Пицидия, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Эта вилла на продажу в Ираклионе, Крит, расположена на юге и имеет самый красивый вид на Лив…
$1,81 млн
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Вилла 5 комнат в Municipality of Festos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Festos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу роскошная вилла с прекрасным видом в Питсидии, Ираклион. Вилла была …
$1,68 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Дом 2 спальни в Камилари, Греция
Дом 2 спальни
Камилари, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Это впечатляющая вилла для продажи в Ираклионе, Крит, расположенная в деревне Камилари, пред…
$891,381
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Дом 2 спальни в Пицидия, Греция
Дом 2 спальни
Пицидия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта удивительная недавно построенная вилла на продажу в Ираклионе, Крит, расположена в тихой…
$977,611
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Таунхаус в Municipality of Festos, Греция
Таунхаус
Municipality of Festos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Уникальный и просторный угловой дом в Калифее Халкидики, в 600 м от моря, в комплексе домов …
$198,198
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Дом 3 спальни в Пицидия, Греция
Дом 3 спальни
Пицидия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта уникальная каменная вилла на продажу расположена на окраине Питисидии и имеет вид на окр…
$961,284
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Дом 4 спальни в Пицидия, Греция
Дом 4 спальни
Пицидия, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Красивая вилла на продажу в Пицидии, Ираклион на Южном Крите, жилой площади 170 кв.м на учас…
$1,19 млн
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Дом 5 спален в Каламаки, Греция
Дом 5 спален
Каламаки, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Эта удивительная вилла на продажу в Каламаки, Ираклион, является большой и недавно построенн…
$1,32 млн
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Дом в Municipality of Festos, Греция
Дом
Municipality of Festos, Греция
Площадь 176 м²
Unique plot with an old building - one of the few left and available in the center of Pitsid…
$131,890
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Параметры недвижимости в Municipality of Festos, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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