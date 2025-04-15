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Дома в Айос-Николаос, Греция

коттеджи
4
11 объектов найдено
Дом 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Дом 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Дом расположен в пригороде деревни Агиос Николаос в 1000 метрах от песчаного пляжа. Участок …
$396,389
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Вилла в Айос-Николаос, Греция
Вилла
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Код объекта: HPS4690-ВиллаПРОДАЕТСЯвСитонииАгиосНиколаосза€690.000.Этавиллаплощадью300кв.м.с…
$714,881
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Коттедж 5 комнат в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 5 комнат
Айос-Николаос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$273,320
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 187 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Под…
$2,09 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Айос-Николаос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$88,571
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Grekodom Development
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Вилла в Айос-Николаос, Греция
Вилла
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Код объекта: HPS4691-ВиллаПРОДАЕТСЯвСитонииАгиосНиколаосза€690.000.Этавиллаплощадью300кв.м.с…
$714,881
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Дом 5 спален в Айос-Николаос, Греция
Дом 5 спален
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Эта роскошная вилла на продажу в Агиос Николаос, Крит, расположена в районе Мохлос, над небо…
$3,96 млн
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Коттедж 5 комнат в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 5 комнат
Айос-Николаос, Греция
Число комнат 5
Площадь 162 м²
Количество этажей 3
Продается 1-этажный коттедж площадью 162 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на город
$240,273
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты с видом на море, на первой береговой линии в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 3 комнаты с видом на море, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$207,864
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Grekodom Development
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Коттедж 9 комнат в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 9 комнат
Айос-Николаос, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$678,433
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Grekodom Development
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Дом 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Дом 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Дом расположен в пригороде деревни Агиос Николаос в 3 км от него всего в 40 метрах от пляжа …
$317,111
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