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Realting.com
Греция
Жилая
периферийная единица Пиерия
Жильё в периферийная единица Пиерия, Греция
Катерини
185
Муниципалитет Диу - Олимп
33
Коринос
27
Карица
15
Peristasi
12
Kallithea
10
Vrondou
7
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310 объектов найдено
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Катерини, Греция
4
2
122 м²
3/5
For sale by exclusive mandate: Apartment on the 3rd floor with a total surface of approxima…
€169,000
Рекомендовать
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Катерини, Греция
7
3
370 м²
4
EXCLUSIVE - Apartment building for sale in Katerini, Greece. For sale apartment building …
€349,000
Рекомендовать
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Катерини, Греция
4
2
122 м²
3/5
For sale by exclusive mandate: Apartment on the 3rd floor with a total surface of approxima…
€169,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на горы
Катерини, Греция
4
1
120 м²
1/3
Продается квартира площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
€120,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
3
1
122 м²
1/2
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€140,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с furnishings
Катерини, Греция
4
1
105 м²
2/2
Продается квартира площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
€140,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город
Agios Spiridonas, Греция
3
2
200 м²
2/3
Продается квартира площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
€160,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город
Катерини, Греция
3
1
75 м²
2/3
Продается квартира площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€80,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
4
354 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 354 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€500,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
4
261 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 261 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€320,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Катерини, Греция
6
2
354 м²
4
Продается 3-этажный коттедж площадью 354 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€500,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
3
96 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
€440,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Peristasi, Греция
2
1
45 м²
2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€85,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Ganochora, Греция
3
1
55 м²
4/1
Продается квартира площадью 55 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€85,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Nea Chrani, Греция
2
1
45 м²
2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€85,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Neo Keramidi, Греция
2
1
45 м²
2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€85,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Neo Keramidi, Греция
2
1
45 м²
3/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€85,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на город
Neo Keramidi, Греция
4
1
109 м²
3/5
Продается квартира площадью 109 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
€125,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Chrani, Греция
4
2
120 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 с…
€255,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Коринос, Греция
2
1
60 м²
4/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€80,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
2
1
60 м²
4/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€90,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Olympiaki Akti Beach, Греция
3
112 м²
1/2
Продается квартира площадью 112 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
€95,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой
периферия Центральная Македония, Греция
4
99 м²
Продается квартира площадью 99 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
€89,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с garazh
периферия Центральная Македония, Греция
3
130 м²
Продается квартира площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на шестом …
€120,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с meblirovana polnostyu
периферия Центральная Македония, Греция
3
165 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состои…
€150,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
периферия Центральная Македония, Греция
6
147 м²
2-поверховий котедж площею 147 кв.м на Олімпійській Рів'єрі. Цокольний поверх складається з…
€160,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
периферия Центральная Македония, Греция
6
178 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 178 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит …
€280,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Peristasi, Греция
4
1
120 м²
1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€210,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Platanakia, Греция
4
1
105 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€85,000
1
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
2
1
40 м²
4/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€90,000
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Типы недвижимости в периферийная единица Пиерия
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