Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. периферийная единица Пиерия

Жильё в периферийная единица Пиерия, Греция

Катерини
185
Муниципалитет Диу - Олимп
33
Коринос
27
Карица
15
Peristasi
12
Kallithea
10
Vrondou
7
310 объектов найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Катерини, Греция
VIP
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 3/5
For sale by exclusive mandate: Apartment on the 3rd floor with a total surface of approxima…
€169,000
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Катерини, Греция
VIP
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Катерини, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 4
EXCLUSIVE - Apartment building for sale in Katerini, Greece. For sale apartment building …
€349,000
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Катерини, Греция
Кондо 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 3/5
For sale by exclusive mandate: Apartment on the 3rd floor with a total surface of approxima…
€169,000
Квартира 3 спальни с видом на горы в Катерини, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/3
Продается квартира площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
€120,000
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1/2
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€140,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Катерини, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
€140,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Agios Spiridonas, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Agios Spiridonas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/3
Продается квартира площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
€160,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Катерини, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/3
Продается квартира площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€80,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на горы в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 4
Площадь 354 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 354 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€500,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 4
Площадь 261 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 261 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€320,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы в Катерини, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Катерини, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 354 м²
Количество этажей 4
Продается 3-этажный коттедж площадью 354 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€500,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на горы в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 3
Площадь 96 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
€440,000
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Peristasi, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€85,000
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Ganochora, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Ganochora, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 55 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€85,000
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Nea Chrani, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Nea Chrani, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€85,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Neo Keramidi, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Neo Keramidi, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€85,000
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Neo Keramidi, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Neo Keramidi, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€85,000
Квартира 3 спальни с видом на город в Neo Keramidi, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
Neo Keramidi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 3/5
Продается квартира площадью 109 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
€125,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Chrani, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Chrani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 с…
€255,000
Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Коринос, Греция
Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€80,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Катерини, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€90,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город в Olympiaki Akti Beach, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 112 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
€95,000
Квартира 3 спальни с террасой в периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни с террасой
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 4
Площадь 99 м²
Продается квартира площадью 99 кв.м. на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
€89,000
Квартира 2 спальни с террасой, с garazh в периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 2 спальни с террасой, с garazh
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Продается квартира площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на шестом …
€120,000
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с meblirovana polnostyu в периферия Центральная Македония, Греция
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с meblirovana polnostyu
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Площадь 165 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состои…
€150,000
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в периферия Центральная Македония, Греция
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 6
Площадь 147 м²
2-поверховий котедж площею 147 кв.м на Олімпійській Рів'єрі. Цокольний поверх складається з…
€160,000
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в периферия Центральная Македония, Греция
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 6
Площадь 178 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 178 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит …
€280,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Peristasi, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Peristasi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€210,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Platanakia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Platanakia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€85,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€90,000

Типы недвижимости в периферийная единица Пиерия

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийная единица Пиерия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти