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Жилье в периферийной единице Пиерия, Греция

;
Катерини
81
Dion Olympos Municipality
51
Pydna Kolindros Municipality
34
Литохоро
21
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166 объектов найдено
Коттедж в Platamonas, Греция
Коттедж
Platamonas, Греция
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$519,331
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Коттедж 3 спальни в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 3
Площадь 280 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$454,573
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Коттедж 3 спальни в Peristasi, Греция
Коттедж 3 спальни
Peristasi, Греция
Количество спален 3
Площадь 119 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 119 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
$271,563
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Коттедж 3 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 3 спальни
Коринос, Греция
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$82,650
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Квартира 2 спальни в Катерини, Греция
Квартира 2 спальни
Катерини, Греция
Количество спален 2
Площадь 121 м²
Продается квартира площадью 121 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
$129,878
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Таунхаус в Катерини, Греция
Таунхаус
Катерини, Греция
Площадь 413 м²
Продается таунхаус площадью 413 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
$330,598
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TekceTekce
Коттедж 4 спальни в Скотина, Греция
Коттедж 4 спальни
Скотина, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$392,066
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Коттедж 3 спальни в Алония, Греция
Коттедж 3 спальни
Алония, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$105,083
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Коттедж 4 спальни в Сфендами, Греция
Коттедж 4 спальни
Сфендами, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвал состоит из 2 кл…
$354,213
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Квартира 2 спальни в Катерини, Греция
Квартира 2 спальни
Катерини, Греция
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Продается квартира площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на 2 уровн…
$206,624
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Коттедж в Катерини, Греция
Коттедж
Катерини, Греция
Площадь 286 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 286 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$468,452
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Квартира 2 спальни в Катерини, Греция
Квартира 2 спальни
Катерини, Греция
Количество спален 2
Площадь 119 м²
Продается квартира площадью 119 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
$131,059
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Таунхаус в Литохоро, Греция
Таунхаус
Литохоро, Греция
Количество спален 3
Площадь 184 м²
Продается таунхаус площадью 184 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$377,827
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Квартира в Катерини, Греция
Квартира
Катерини, Греция
Площадь 137 м²
Продается квартира площадью 137 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
$260,328
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Коттедж 3 спальни в Макригиалос, Греция
Коттедж 3 спальни
Макригиалос, Греция
Количество спален 3
Площадь 259 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 259 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$230,238
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Вилла в Макригиалос, Греция
Вилла
Макригиалос, Греция
Количество спален 5
Площадь 150 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
$826,496
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Вилла в Неа Агатоуполи, Греция
Вилла
Неа Агатоуполи, Греция
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
$559,813
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Квартира 3 спальни в Катерини, Греция
Квартира 3 спальни
Катерини, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается квартира площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
$315,249
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Квартира 3 спальни в Platamonas, Греция
Квартира 3 спальни
Platamonas, Греция
Количество спален 3
Площадь 99 м²
Продается квартира площадью 99 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$227,877
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Коттедж 6 спален в Неа Агатоуполи, Греция
Коттедж 6 спален
Неа Агатоуполи, Греция
Количество спален 6
Площадь 360 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$472,283
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Коттедж 3 спальни в Peristasi, Греция
Коттедж 3 спальни
Peristasi, Греция
Количество спален 3
Площадь 188 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 188 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$126,845
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Квартира 1 спальня в Катерини, Греция
Квартира 1 спальня
Катерини, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$100,360
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Вилла в Peristasi, Греция
Вилла
Peristasi, Греция
Количество спален 5
Площадь 170 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. …
$152,386
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Вилла в Platamonas, Греция
Вилла
Platamonas, Греция
Количество спален 5
Площадь 335 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 335 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 4…
$495,898
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Коттедж 3 спальни в Сфендами, Греция
Коттедж 3 спальни
Сфендами, Греция
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
$126,712
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Таунхаус в Коринос, Греция
Таунхаус
Коринос, Греция
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
$236,142
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Квартира 1 спальня в Катерини, Греция
Квартира 1 спальня
Катерини, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$100,360
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Вилла в Катерини, Греция
Вилла
Катерини, Греция
Количество спален 6
Площадь 500 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
$380,535
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Таунхаус в Литохоро, Греция
Таунхаус
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровнях…
$265,221
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Таунхаус в Коринос, Греция
Таунхаус
Коринос, Греция
Площадь 210 м²
ВНИМАНИЕ СКИДКА!! Продается таунхаус в стадии строительства в Олимпийской Ривьере. Регион …
$129,878
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Типы недвижимости в периферийной единице Пиерия

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийной единице Пиерия, Греция

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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