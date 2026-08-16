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Квартиры в периферийной единице Пиерия, Греция

;
Катерини
27
Dion Olympos Municipality
10
Литохоро
8
Pydna Kolindros Municipality
3
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40 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Катерини, Греция
Квартира 2 спальни
Катерини, Греция
Количество спален 2
Площадь 121 м²
Продается квартира площадью 121 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
$129,878
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Квартира 2 спальни в Катерини, Греция
Квартира 2 спальни
Катерини, Греция
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Продается квартира площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на 2 уровн…
$206,624
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Квартира 2 спальни в Катерини, Греция
Квартира 2 спальни
Катерини, Греция
Количество спален 2
Площадь 119 м²
Продается квартира площадью 119 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
$131,059
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Квартира в Катерини, Греция
Квартира
Катерини, Греция
Площадь 137 м²
Продается квартира площадью 137 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
$260,328
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Квартира 3 спальни в Катерини, Греция
Квартира 3 спальни
Катерини, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается квартира площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
$315,249
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Квартира 3 спальни в Platamonas, Греция
Квартира 3 спальни
Platamonas, Греция
Количество спален 3
Площадь 99 м²
Продается квартира площадью 99 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$227,877
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 спальня в Катерини, Греция
Квартира 1 спальня
Катерини, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$100,360
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Квартира 1 спальня в Катерини, Греция
Квартира 1 спальня
Катерини, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$100,360
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Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Продается ветхое жилье, дуплекс площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен…
$92,095
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Квартира 2 спальни в Peristasi, Греция
Квартира 2 спальни
Peristasi, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
$141,685
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Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается квартира площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$188,913
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Квартира в Катерини, Греция
Квартира
Катерини, Греция
Площадь 101 м²
Продается квартира площадью 101 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
$137,108
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Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается квартира площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
$253,852
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Квартира 2 спальни в Катерини, Греция
Квартира 2 спальни
Катерини, Греция
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Продается квартира площадью 55 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
$100,360
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Квартира 2 спальни в Ритини, Греция
Квартира 2 спальни
Ритини, Греция
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Продается дуплекс площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях.…
$212,528
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Квартира 3 спальни в Катерини, Греция
Квартира 3 спальни
Катерини, Греция
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Продается квартира площадью 117 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
$262,790
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Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Продается квартира площадью 67 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$102,722
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Квартира 2 спальни в Катерини, Греция
Квартира 2 спальни
Катерини, Греция
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Продается квартира площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
$141,685
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Квартира 1 спальня в Катерини, Греция
Квартира 1 спальня
Катерини, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$100,360
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Квартира 2 спальни в Ритини, Греция
Квартира 2 спальни
Ритини, Греция
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Продается квартира площадью 107 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
$165,299
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Квартира 1 спальня в Катерини, Греция
Квартира 1 спальня
Катерини, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
$100,360
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Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на цокольно…
$126,336
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Квартира в Катерини, Греция
Квартира
Катерини, Греция
Площадь 65 м²
Продается квартира площадью 65 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
$108,148
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Квартира 1 спальня в Макригиалос, Греция
Квартира 1 спальня
Макригиалос, Греция
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Продается дуплекс площадью 49 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
$139,678
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Квартира в Катерини, Греция
Квартира
Катерини, Греция
Площадь 200 м²
Продается дуплекс площадью 200 кв.м в северной Греции. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Перв…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 3 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 3
Площадь 137 м²
Продается дуплекс площадью 137 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях.…
$206,624
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Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается квартира площадью 70 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
$141,685
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Квартира в Неа Эфесос, Греция
Квартира
Неа Эфесос, Греция
Площадь 146 м²
Продается квартира площадью 146 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартир…
$99,621
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Квартира 1 спальня в Катерини, Греция
Квартира 1 спальня
Катерини, Греция
Количество спален 1
Площадь 85 м²
Продается квартира площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом эт…
$141,685
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Квартира 3 спальни в Катерини, Греция
Квартира 3 спальни
Катерини, Греция
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Продается квартира площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
$165,299
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Типы недвижимости в периферийной единице Пиерия

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Пиерия, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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