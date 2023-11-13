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Жильё в Kallithea, Греция

квартиры
22
дома
57
79 объектов найдено
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Kallithea, Греция
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Kallithea, Греция
Комнаты 7
Площадь 235 м²
Этаж -1
Afitos ПРОДАЁТСЯ Дом 7 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 235 m2, 3 Уровни, …
€1,10 млн
Квартира 4 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Квартира 4 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Состоит из двух отдельных квартир: 3 этаж 65 кв.м: гостиная с кухней, 2 спальни, 1 душевая к…
€290,000
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 42 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€130,000
Квартира 1 спальня в Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Kallithea, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 36 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€93,000
Дом 7 спален в Kallithea, Греция
Дом 7 спален
Kallithea, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Код недвижимости: HPS4161 - ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ в Кассандра Афитос за €1.100.000 . Этот меблиров…
€1,10 млн
Квартира 4 спальни в Kallithea, Греция
Квартира 4 спальни
Kallithea, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Код недвижимости: HPS4160 - Maisonette ДЛЯ ПРОДАЖИ в Moudania Nea Potidaia для €180.000 . Эт…
€180,000
Коттедж 3 спальни в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€400,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€430,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Kallithea, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж -1
Afitos ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 2 Уровни,…
€370,000
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Kallithea, Греция
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Kallithea, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Прекрасная инвестиционная возможность для развития бизнеса с видом на море, с выгодным полож…
€870,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, в центре города в Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, в центре города
Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Квартира идеально подходит для получения дохода от аренды или отдыха в процветающем приморск…
€79,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Kallithea, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€225,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 64 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€125,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 103 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€310,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€110,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 56 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€150,000
Коттедж 3 спальни в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на …
€270,000
Квартира 4 спальни в Kallithea, Греция
Квартира 4 спальни
Kallithea, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 130 м²
Код недвижимости: HPS3965 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Кассандре Каллитея для € 280.000 . Это 130 …
€280,000
Квартира 2 спальни в Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€110,000
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с видом на город в Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с видом на город
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€300,000
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с видом на город в Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с видом на город
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€300,000
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с видом на город в Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с видом на город
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€300,000
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с парковка в Kallithea, Греция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с парковка
Kallithea, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Set within the luxurious and secure Halkidiki urbanisation, this contemporary 3-bedroom vill…
€295,000
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Kallithea, Греция
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kallithea, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 130 м²
Large home on 3 floors in a quiet location built in 2009. The home boasts 130 sq meters incl…
€280,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Kallithea, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Ideal Home for permanent or summer living in the heart of Kalithea Halkidiki, the town that …
€250,000
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kallithea, Греция
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kallithea, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 460 м²
Код недвижимости: 3-1110 - Вилла на продажу в Кассандре Каллитея за € 3.500.000 . Это 460 кв…
€3,50 млн
Коттедж 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Kallithea, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
€380,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Kallithea, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Площадь 228 м²
Этаж -1
Kallithea ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 228 m2, 2 Уро…
€4,00 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Kallithea, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Этаж -1
Kallithea ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, 2 Уро…
€780,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Kallithea, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Площадь 180 м²
Этаж -1
Kallithea ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 180 m2, 2 Уровн…
€380,000
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