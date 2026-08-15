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Жилье в Каллитеа, Греция

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квартиры
43
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33
213 объектов найдено
Вилла в Каллитеа, Греция
Лента Новое
Вилла
Каллитеа, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Великолепная вилла, расположенная в престижном районе Кассандра, Каллифея. Этот современный …
$794,763
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Vista Estate
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Откройте для себя изысканное городское убежище на бульваре, современный жилой ориентир, подн…
$323,579
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Откройте для себя изысканное городское убежище на бульваре, современный жилой ориентир, подн…
$318,786
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DD CO DEDD CO DE
Квартира 3 спальни в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$507,705
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Grekodom Development
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Вилла 2 комнаты в Каллитеа, Греция
Вилла 2 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 708 м²
Уникальный мезонет с роскошным бассейном, в замечательном месте в Кассандре, в маленьком раю…
$1,08 млн
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Halkidiki Properties
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Квартира 1 комната в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Квартира с продуманной планировкой, современными отделочными материалами и умными дизайнерск…
$291,311
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Каллитеа, Греция
Квартира 2 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Представляем прекрасную квартиру в отличном месте в Кассандре, Халкидики, всего в нескольких…
$162,891
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Halkidiki Properties
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 1
Площадь 86 м²
Продается квартира площадью 86 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$245,587
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Grekodom Development
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Дом 6 комнат в Каллитеа, Греция
Дом 6 комнат
Каллитеа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 5 000 м²
Современный мезонет с видом на море в Неа Фокее ПОДХОДИТ ПОД ВНЖ - ЗОЛОТАЯ ВИЗА Кассандр…
$631,270
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Квартира 2 спальни в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Opus Residence - это новейший жилой проект, расположенный в Каллитее, Афины, Греция, предлаг…
$354,647
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Откройте для себя изысканное городское убежище на бульваре, современный жилой ориентир, подн…
$286,006
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Откройте для себя изысканное городское убежище на бульваре, современный жилой ориентир, подн…
$307,198
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Откройте для себя изысканное городское убежище на бульваре, современный жилой ориентир, подн…
$302,378
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Откройте для себя изысканное городское убежище на бульваре, современный жилой ориентир, подн…
$388,294
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
"Орелия" - это современный жилой комплекс в Каллифее, перспективном районе с большим потенци…
$288,961
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Billion Dollar Beauties
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Квартира 3 спальни в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Продается квартира площадью 103 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$413,248
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/5
🇷🇺 Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция Bella Vista Golden Visa Residences …
$304,374
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Квартира 1 спальня в Каллитеа, Греция
Квартира 1 спальня
Каллитеа, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 2
Продается современная квартира на первом этаже, находящаяся в процессе строительства, с внут…
$135,353
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Vista Estate
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Откройте для себя изысканное городское убежище на бульваре, современный жилой ориентир, подн…
$302,022
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Квартира 1 комната в Каллитеа, Греция
Квартира 1 комната
Каллитеа, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/1
Представляем потрясающую квартиру в Халкидики, Греция, которая в настоящее время находится в…
$136,692
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Halkidiki Properties
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Квартира 3 спальни в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Продается квартира площадью 102 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$407,344
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Grekodom Development
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Дом 2 спальни в Municipality of Kallithea, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Мезонет расположен в популярной туристической деревне Каллитеа в 450 метрах от песчаного пля…
$289,185
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Дом 1 спальня в Каллитеа, Греция
Дом 1 спальня
Каллитеа, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этот мезонет расположен в популярной туристической деревне Каллитеа в ее центре в 400 метрах…
$167,727
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Вилла в Каллитеа, Греция
Вилла
Каллитеа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Property Code: HPS5675 - Villa FOR SALE in Kassandra Kallithea for € 340.000 . This 85 sq. …
$391,290
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Квартира 2 спальни в Каллитеа, Греция
Квартира 2 спальни
Каллитеа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Имущественный код: HPS5031 - Квартира для продажи в Кассандре Каллитеа за 215 000 евро. Это …
$247,749
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Квартира 1 комната в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Квартира с просторной планировкой, современными отделочными материалами и умными дизайнерски…
$302,964
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Откройте для себя изысканное городское убежище на бульваре, современный жилой ориентир, подн…
$388,837
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Opus Residence - это новейший жилой проект, расположенный в Каллитее, Афины, Греция, предлаг…
$293,044
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Квартира 2 спальни в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Продается квартира площадью 67 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состои…
$318,791
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Откройте для себя изысканное городское убежище на бульваре, современный жилой ориентир, подн…
$346,536
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