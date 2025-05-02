Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Паралиа
  4. Жилая

Жильё в Паралиа, Греция

квартиры
8
дома
20
28 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Паралиа, Греция
Квартира 4 комнаты
Паралиа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на 2 уровн…
$201,980
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Паралиа, Греция
Таунхаус 5 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус, находящийся на стадии строительства, в прибрежном поселке,Олимпийской Ри…
$134,829
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Паралиа, Греция
Коттедж 6 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 182 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$407,060
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Паралиа, Греция
Коттедж 4 комнаты
Паралиа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$431,351
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Паралиа, Греция
Квартира 2 комнаты
Паралиа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 77 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
$167,632
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Паралиа, Греция
Коттедж 6 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$545,360
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Паралиа, Греция
Коттедж 7 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 390 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$304,601
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Паралиа, Греция
Квартира 2 комнаты
Паралиа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
$156,457
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Паралиа, Греция
Квартира 3 комнаты
Паралиа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 54 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом эт…
$133,721
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 10 комнат в Паралиа, Греция
Коттедж 10 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$203,530
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 комнаты в Коринос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Коринос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$172,218
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Паралиа, Греция
Коттедж 7 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 357 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 357 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$333,998
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Паралиа, Греция
Коттедж 1 комната
Паралиа, Греция
Число комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$111,755
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Паралиа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Паралиа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$295,911
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Паралиа, Греция
Квартира 2 комнаты
Паралиа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 50 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
$82,071
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Паралиа, Греция
Квартира 2 комнаты
Паралиа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3
Продается квартира площадью 40 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
$113,132
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 2 комнаты в Паралиа, Греция
Коттедж 2 комнаты
Паралиа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 27 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из одно…
$168,197
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Паралиа, Греция
Коттедж 7 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$414,443
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Паралиа, Греция
Коттедж 6 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$115,118
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Паралиа, Греция
Вилла 6 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвал состоит из одной …
$782,807
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Паралиа, Греция
Коттедж 5 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 сп…
$229,624
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Паралиа, Греция
Таунхаус 5 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
$91,639
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Паралиа, Греция
Квартира 2 комнаты
Паралиа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 47 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
$93,937
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 5 комнат в Паралиа, Греция
Квартира 5 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 155 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
$175,084
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Паралиа, Греция
Коттедж 5 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$287,029
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Паралиа, Греция
Коттедж 4 комнаты
Паралиа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$208,749
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Паралиа, Греция
Коттедж 7 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 380 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$420,140
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 комнаты в Паралиа, Греция
Коттедж 3 комнаты
Паралиа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
$88,570
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти