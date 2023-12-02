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Жильё в Эйинион, Греция

2 объекта найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Эйинион, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Эйинион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 65 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
€110,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Эйинион, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Эйинион, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€265,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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