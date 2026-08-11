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Жилье в Эйинионе, Греция

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дома
3
3 объекта найдено
Коттедж 7 спален в Эйинион, Греция
Коттедж 7 спален
Эйинион, Греция
Количество спален 7
Площадь 320 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвал состоит из 3 кл…
Цена по запросу
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Коттедж 6 спален в Эйинион, Греция
Коттедж 6 спален
Эйинион, Греция
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$312,888
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Эйинион, Греция
Коттедж 4 спальни
Эйинион, Греция
Количество спален 4
Площадь 355 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 355 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$271,563
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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