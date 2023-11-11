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Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Катерини, Греция
7
3
370 м²
4
EXCLUSIVE - Apartment building for sale in Katerini, Greece. For sale apartment building …
€349,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
3
1
122 м²
1/2
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€140,000
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Дом 4 спальни с парковкой, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
4
354 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 354 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€500,000
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Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
4
261 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 261 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€320,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Катерини, Греция
6
2
354 м²
4
Продается 3-этажный коттедж площадью 354 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€500,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
3
96 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
€440,000
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Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Chrani, Греция
4
2
120 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 с…
€255,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с meblirovana polnostyu
периферия Центральная Македония, Греция
3
165 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состои…
€150,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
периферия Центральная Македония, Греция
6
147 м²
2-поверховий котедж площею 147 кв.м на Олімпійській Рів'єрі. Цокольний поверх складається з…
€160,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
периферия Центральная Македония, Греция
6
178 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 178 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит …
€280,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Peristasi, Греция
4
1
120 м²
1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€210,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Platanakia, Греция
4
1
105 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€85,000
1
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город
Peristasi, Греция
6
1
120 м²
1/2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый э…
€75,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Vrondou, Греция
4
1
135 м²
1/3
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€115,000
1
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
6
2
270 м²
1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Peristasi, Греция
5
1
140 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 4 с…
€170,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Nea Chrani, Греция
4
1
119 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 119 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€230,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Svoronos, Греция
5
2
208 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 208 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€95,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
4
190 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€350,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Karyes, Греция
6
2
190 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€350,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
2
285 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 285 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€330,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
4
220 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
€300,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
3
256 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 256 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€390,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на горы, с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
6
162 м²
3
Продается таунхаус площадью 162 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€330,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на город
Nea Chrani, Греция
1
413 м²
3
Продается таунхаус площадью 413 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
€280,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Nea Chrani, Греция
6
2
115 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 115 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 5 с…
€86,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Olympiaki Akti Beach, Греция
6
2
180 м²
3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€175,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город
Paleo Keramidi, Греция
7
1
170 м²
2
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€90,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Agios Spiridonas, Греция
6
4
160 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€150,000
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Таунхаус 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Диу - Олимп, Греция
3
1
85 м²
2
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровнях…
€70,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Пиерия, Греция
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