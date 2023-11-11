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Дома в периферийная единица Пиерия, Греция

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232 объекта найдено
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Катерини, Греция
VIP
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Катерини, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 4
EXCLUSIVE - Apartment building for sale in Katerini, Greece. For sale apartment building …
€349,000
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1/2
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€140,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на горы в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 4
Площадь 354 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 354 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€500,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 4
Площадь 261 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 261 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€320,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы в Катерини, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Катерини, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 354 м²
Количество этажей 4
Продается 3-этажный коттедж площадью 354 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€500,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на горы в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 3
Площадь 96 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
€440,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Chrani, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Chrani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 с…
€255,000
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с meblirovana polnostyu в периферия Центральная Македония, Греция
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с meblirovana polnostyu
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Площадь 165 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состои…
€150,000
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в периферия Центральная Македония, Греция
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 6
Площадь 147 м²
2-поверховий котедж площею 147 кв.м на Олімпійській Рів'єрі. Цокольний поверх складається з…
€160,000
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в периферия Центральная Македония, Греция
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 6
Площадь 178 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 178 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит …
€280,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Peristasi, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Peristasi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€210,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Platanakia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Platanakia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€85,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город в Peristasi, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город
Peristasi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый э…
€75,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Vrondou, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Vrondou, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€115,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neos Panteleimonas, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Этаж 1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€250,000
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Peristasi, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Peristasi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 4 с…
€170,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы в Nea Chrani, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Nea Chrani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 119 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€230,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Svoronos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Svoronos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 208 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€95,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 4
Площадь 190 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€350,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Karyes, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Karyes, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€350,000
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на горы в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 2
Площадь 285 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 285 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€330,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
€300,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 3
Площадь 256 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 256 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€390,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на горы, с видом на город в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на горы, с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 6
Площадь 162 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 162 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€330,000
Таунхаус 1 комната с видом на город в Nea Chrani, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на город
Nea Chrani, Греция
Комнаты 1
Площадь 413 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 413 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
€280,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Nea Chrani, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Nea Chrani, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 115 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 5 с…
€86,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Olympiaki Akti Beach, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€175,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город в Paleo Keramidi, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город
Paleo Keramidi, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€90,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы в Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Agios Spiridonas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€150,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Муниципалитет Диу - Олимп, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Диу - Олимп, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровнях…
€70,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Пиерия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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