  Германия
  3. Hausen
Жилой квартал ...

Hausen, Германия
$808,541
ID: 33094
Дата обновления: 23.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Германия
  • Область / штат
    Гессен
  • Район
    Werra Meissner Kreis
  • Деревня
    Hausen

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Количество этажей
    Количество этажей
    14

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Местонахождение на карте

Hausen, Германия

Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Многоквартирный жилой дом DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Pirmasens, Германия
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
1 объект недвижимости 1
Продается новое здание DHH на тихой боковой улице Пирмасенс.Какие провайдеры есть в Пирмасенсе?Deutsche Telekom, O2 и Vodafon Kabel Deutschland работают в Пирмасенсе, Рейнланд-Пфальц. Каждый из этих поставщиков имеет свой собственный спектр услуг с различными тарифами. Ни один из этих провай…
Агентство
ELBUS GmbH
Оставить заявку
