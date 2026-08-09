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Дома в Гессене, Германия

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Франкфурт-на-Майне
6
14 объектов найдено
Дом 16 комнат в Selters, Германия
Дом 16 комнат
Selters, Германия
Число комнат 16
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 324 м²
Количество этажей 3
ИСБ ГЛОБАЛ Immobilien & БаутерПремиум-инвестиции в ГерманииМЕЖДУНАРОДНЫЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЛАГЕЦ…
$1,37 млн
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ISB Global Immobilien
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Таунхаус в Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в спокойной районе Франкфурта на Майне. Домпредлагает нов…
$656,480
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Вилла 9 комнат в Sprendlingen, Германия
Вилла 9 комнат
Sprendlingen, Германия
Число комнат 9
Площадь 415 м²
Количество этажей 2
Современная 9-комнатная вилла с открытым бассейном и большим участком в центре Франкфурта - …
$6,34 млн
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TekceTekce
Дом 20 комнат в Buches, Германия
Дом 20 комнат
Buches, Германия
Число комнат 20
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 515 м²
Количество этажей 3
ИСБ ГЛОБАЛ Недвижимость и BauträgerПремиум-инвестиции в ГерманииНейбаупроекты в центральном …
$2,57 млн
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ISB Global Immobilien
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Вилла в Sprendlingen, Германия
Вилла
Sprendlingen, Германия
Количество спален 9
Площадь 415 м²
Количество этажей 2
Современная 9-комнатная вилла с открытым бассейном и большим участком в центре Франкфурта - …
$6,39 млн
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Вилла в Бад-Фильбель, Германия
Вилла
Бад-Фильбель, Германия
Количество спален 9
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Красивый загородный дом с камином во французском стиле в спокойном и тихом пригороде Франкфу…
$2,90 млн
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Таунхаус 5 комнат в Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус 5 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Новый современный дом с качественной отделкой в относительно молодом и зеленом районе Франкф…
$1,58 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Таунхаус 4 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус 4 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в спокойной районе Франкфурта на Майне. Домпредлагает нов…
$596,886
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ESTATE-SERVICE24
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Дом 7 комнат в Франкфурт-на-Майне, Германия
Дом 7 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 7
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Современный 2-х этажный дом (7 комнат) в одном из центральных районов Франкфурта - Остенд. …
$2,69 млн
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Вилла в Bad Homburg vor der Hohe, Германия
Вилла
Bad Homburg vor der Hohe, Германия
Количество спален 7
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Современный "умный дом" с центральным расположением в курортном городе Бад Хомбург. Кол…
$2,15 млн
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Вилла в Франкфурт-на-Майне, Германия
Вилла
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 7
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Современный 2-х этажный дом (7 комнат) в одном из центральных районов Франкфурта - Остенд. …
$2,96 млн
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Вилла 9 комнат в Бад-Фильбель, Германия
Вилла 9 комнат
Бад-Фильбель, Германия
Число комнат 9
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Красивый загородный дом с камином во французском стиле в спокойном и тихом пригороде Франкфу…
$2,64 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Таунхаус в Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Новый современный дом с качественной отделкой в относительно молодом и зеленом районе Франкф…
$1,74 млн
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Дом 7 комнат в Bad Homburg vor der Hohe, Германия
Дом 7 комнат
Bad Homburg vor der Hohe, Германия
Число комнат 7
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Современный "умный дом" с центральным расположением в курортном городе Бад Хомбург. Кол…
$1,95 млн
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Типы недвижимости в Гессене

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Гессене, Германия

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с террасой
с видом на горы
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