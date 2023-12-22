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10 объектов найдено
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Таунхаус 4 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
4
105 м²
2
Продается двухэтажный таунхаус в спокойной районе Франкфурта на Майне. Домпредлагает нов…
€565,000
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Таунхаус 5 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
5
150 м²
2
Новый современный дом с качественной отделкой в относительно молодом и зеленом районе Франкф…
€1,50 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Дом 7 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
7
240 м²
2
Современный 2-х этажный дом (7 комнат) в одном из центральных районов Франкфурта - Остенд. …
€2,55 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Вилла 9 комнат с парковкой
Dreieich, Германия
9
415 м²
2
Современная 9-комнатная вилла с открытым бассейном и большим участком в центре Франкфурта - …
€5,50 млн
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Вилла 9 комнат с парковкой, с балконом
Бад-Фильбель, Германия
9
320 м²
2
Красивый загородный дом с камином во французском стиле в спокойном и тихом пригороде Франкфу…
€2,50 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Дом 7 комнат с парковкой, с балконом
Bad Homburg vor der Hoehe, Германия
7
175 м²
3
Современный "умный дом" с центральным расположением в курортном городе Бад Хомбург. Кол…
€1,85 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Таунхаус 4 спальни
Дармштадт, Германия
4
3
276 м²
Этот уникальный образец драгоценной среды обитания расположен в красивом районе Норденд, кот…
€2,98 млн
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Агентство
Аталанта
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Вилла 4 спальни
Дармштадт, Германия
4
3
492 м²
Оазис покоя для любителей дизайна недалеко от Франкфурта Эта современная семейная вилла пре…
€5,95 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Дом 6 спален
Дармштадт, Германия
6
5
2 444 м²
ПОБЛИЗОСТИ ФРАНКФУРТА: ЭЛИТНАЯ ЖИЛАЯ / ДЕЛОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 2444 кв. M НЕДВИЖИМОСТЬ: Эта эк…
€9,60 млн
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Аталанта
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Дом 5 спален
Дармштадт, Германия
5
5
Этот дом не только предлагает в изобилии жилое пространство; он также отвечает самым взыскат…
€10,00 млн
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Агентство
Аталанта
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Параметры недвижимости в Гессен, Германия
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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