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Дома в Гессен, Германия

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10 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус 4 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в спокойной районе Франкфурта на Майне. Домпредлагает нов…
€565,000
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ESTATE-SERVICE24
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Таунхаус 5 комнат в Франкфурт-на-Майне, Германия
Таунхаус 5 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Новый современный дом с качественной отделкой в относительно молодом и зеленом районе Франкф…
€1,50 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Дом 7 комнат в Франкфурт-на-Майне, Германия
Дом 7 комнат
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 7
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Современный 2-х этажный дом (7 комнат) в одном из центральных районов Франкфурта - Остенд. …
€2,55 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Вилла 9 комнат с парковкой в Dreieich, Германия
Вилла 9 комнат с парковкой
Dreieich, Германия
Число комнат 9
Площадь 415 м²
Количество этажей 2
Современная 9-комнатная вилла с открытым бассейном и большим участком в центре Франкфурта - …
€5,50 млн
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Вилла 9 комнат с парковкой, с балконом в Бад-Фильбель, Германия
Вилла 9 комнат с парковкой, с балконом
Бад-Фильбель, Германия
Число комнат 9
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Красивый загородный дом с камином во французском стиле в спокойном и тихом пригороде Франкфу…
€2,50 млн
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Дом 7 комнат с парковкой, с балконом в Bad Homburg vor der Hoehe, Германия
Дом 7 комнат с парковкой, с балконом
Bad Homburg vor der Hoehe, Германия
Число комнат 7
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Современный "умный дом" с центральным расположением в курортном городе Бад Хомбург. Кол…
€1,85 млн
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Таунхаус 4 спальни в Дармштадт, Германия
Таунхаус 4 спальни
Дармштадт, Германия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 276 м²
Этот уникальный образец драгоценной среды обитания расположен в красивом районе Норденд, кот…
€2,98 млн
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Аталанта
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Вилла 4 спальни в Дармштадт, Германия
Вилла 4 спальни
Дармштадт, Германия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 492 м²
Оазис покоя для любителей дизайна недалеко от Франкфурта Эта современная семейная вилла пре…
€5,95 млн
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Дом 6 спален в Дармштадт, Германия
Дом 6 спален
Дармштадт, Германия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 444 м²
ПОБЛИЗОСТИ ФРАНКФУРТА: ЭЛИТНАЯ ЖИЛАЯ / ДЕЛОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 2444 кв. M НЕДВИЖИМОСТЬ: Эта эк…
€9,60 млн
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Дом 5 спален в Дармштадт, Германия
Дом 5 спален
Дармштадт, Германия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Этот дом не только предлагает в изобилии жилое пространство; он также отвечает самым взыскат…
€10,00 млн
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Аталанта
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Параметры недвижимости в Гессен, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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