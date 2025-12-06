Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Мёнхенгладбах
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Мёнхенгладбахе, Германия

3 объекта найдено
Дом 6 комнат в Мёнхенгладбах, Германия
Дом 6 комнат
Мёнхенгладбах, Германия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 3
Многоквартирный дом— отличная инвестиция! 41063 Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) Цен…
$325,394
Дом 6 комнат в Мёнхенгладбах, Германия
Дом 6 комнат
Мёнхенгладбах, Германия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 233 м²
Количество этажей 5
Продаётся доходный многоквартирный дом в Мёнхенгладбахе! Цена 400.000 € + 3,57% комиссия …
$466,515
Дом 9 комнат в Мёнхенгладбах, Германия
Дом 9 комнат
Мёнхенгладбах, Германия
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Многоквартирный дом— идеальное вложение капитала! Мёнхенгладбах (Nordrhein-Westfalen) Цена…
$325,394
Параметры недвижимости в Мёнхенгладбахе, Германия

