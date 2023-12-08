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Дома в Берлин, Германия

2 объекта найдено
Дом 2 спальни с Gartennutzung, с gaestewc в Берлин, Германия
Дом 2 спальни с Gartennutzung, с gaestewc
Берлин, Германия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
€500,000
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Таунхаус 5 комнат с парковкой в Берлин, Германия
Таунхаус 5 комнат с парковкой
Берлин, Германия
Число комнат 5
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Дом (Таунхаус) с террасой, балконом, парковочным местом перед домом и собственным небольшим …
€1,70 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch

Параметры недвижимости в Берлин, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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