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Дома в Северный Рейн-Вестфалия, Германия

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Дом 4 спальни
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Количество спален 4
Площадь 349 м²
Замечательный дом с ухоженным садом расположен в Виддерсдорфе – Линдентале, 3 округе Кёльна.…
€1,49 млн
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Параметры недвижимости в Северный Рейн-Вестфалия, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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