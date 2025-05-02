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Дома в Мекленбурге — Передней Померании, Германия

4 объекта найдено
Особняк 50 комнат в Ифенак, Германия
Особняк 50 комнат
Ифенак, Германия
Число комнат 50
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 550 м²
Количество этажей 2
one of the last, preserved barnengutsh ä user of the country:   guts administrator goddin …
$194,321
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Замок 200 комнат в Klocksin, Германия
Замок 200 комнат
Klocksin, Германия
Число комнат 200
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 7 500 м²
Количество этажей 3
one of the great; best-preserved estate systems in the country; 8 of 10 born and 4.8 hectare…
$2,03 млн
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Замок 135 комнат в Zettemin, Германия
Замок 135 комнат
Zettemin, Германия
Число комнат 135
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 3 600 м²
Количество этажей 4
n ä he m ü ritz! - Last, preserved in D. in a semi -Brund construction! Gutshaus   in   Semi…
$850,849
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Дом 5 комнат в Bad Doberan, Германия
Дом 5 комнат
Bad Doberan, Германия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Bad Doberan и Heiligendamm теперь принадлежат региону «Балтийская морская баня в Мекленбурге…
$592,656
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Параметры недвижимости в Мекленбурге — Передней Померании, Германия

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