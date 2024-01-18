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Дома в Бавария, Германия

виллы
3
8 объектов найдено
Вилла 10 комнат в Грюнвальд, Германия
Вилла 10 комнат
Грюнвальд, Германия
Число комнат 10
Площадь 490 м²
Количество этажей 2
10-комнатная вилла с лифтом с большим участком в престижном районе Мюнхена - Грюнвальд. Гос…
€11,50 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Вилла 7 комнат с парковкой, с балконом в Штарнберг, Германия
Вилла 7 комнат с парковкой, с балконом
Штарнберг, Германия
Число комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Вилла в стиле хай-тек с роскошным оборудованием, садом и с бассейном на озере Штарнберг в эл…
€10,50 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом в Dornach, Германия
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом
Dornach, Германия
Число комнат 5
Площадь 172 м²
Количество этажей 2
Элегантная и высококачественная городская вилла с террасой в зеленом районе столицы Баварии …
€2,60 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Замок в Бавария, Германия
Замок
Бавария, Германия
Площадь 1 300 м²
Германия Бавария Старинный замок в Баварии Великолепный, неприступ…
€17,00 млн
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Дом в Мюнхен, Германия
Дом
Мюнхен, Германия
Площадь 518 м²
Этот загородный дом в традиционном альпийском стиле расположен в абсолютно идиллическом мест…
Цена по запросу
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Аталанта
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Дом с гаражом, с отоплением, с инфраструктурой в Фатерштеттен, Германия
Дом с гаражом, с отоплением, с инфраструктурой
Фатерштеттен, Германия
Количество спален 8
Площадь 608 м²
Современный дом с разнообразными возможностями расположен в местечке Фатерштеттен в Баварии,…
€2,70 млн
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Замок с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Обераммергау, Германия
Замок с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Обераммергау, Германия
Количество спален 7
Площадь 250 м²
Изысканный замок расположен в Обераммергау, Бавария. Замок, окруженный живописными сельскими…
€2,95 млн
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Вилла с мебелью, с гаражом, с садом в Мюнхен, Германия
Вилла с мебелью, с гаражом, с садом
Мюнхен, Германия
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Дом находится в престижном районе на юго-западе Мюнхена. Дом построен в стиле классической …
€1,38 млн
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Параметры недвижимости в Бавария, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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