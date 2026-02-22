Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Дюссельдорфе, Германия

7 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Дом 4 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Полное описание: участок 261 м2 дом 124,22 м2 строительство 2020-2021 Информа…
$881,460
Закрыть
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Дуплекс 5 комнат в Дюссельдорф, Германия
Дуплекс 5 комнат
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Полное описание: Дом ухожен. 1998 года постройки / 2021 модернизирован Полы с подо…
$795,835
Закрыть
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Вилла в Дюссельдорф, Германия
Вилла
Дюссельдорф, Германия
Площадь 702 м²
Предлагается проект постройки 4 жилых домов с последующей перепродажей. Объект будет состоя…
$4,32 млн
Дом 5 комнат в Дюссельдорф, Германия
Дом 5 комнат
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Полное описание: центральное газовое отопление 5 комнат  2 санузла 1 машиноместо…
$807,453
Закрыть
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Вилла в Дюссельдорф, Германия
Вилла
Дюссельдорф, Германия
Площадь 373 м²
Количество этажей 4
Полное описание: 40545 Düsseldorf (Oberkassel) городская современная вилла сдана в аренду …
$4,15 млн
Закрыть
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Дуплекс 4 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Дуплекс 4 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
Полное описание: Половина дома на  земельном участке 470 м2. в спокойном и тихом рай…
$871,352
Закрыть
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Дом 7 комнат в Дюссельдорф, Германия
Дом 7 комнат
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Полное описание: Симпатичный дом для вас и вашей семьи в 40489 Düsseldorf / Angermund Ря…
$740,650
Закрыть
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe

Параметры недвижимости в Дюссельдорфе, Германия

