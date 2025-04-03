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Дома в Дуйсбург, Германия

2 объекта найдено
Дом в Дуйсбург, Германия
Дом
Дуйсбург, Германия
Площадь 655 м²
Количество этажей 4
real estate type: apartment building with 6 residential units and 1 commercial unit year …
$681,759
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Дом в Дуйсбург, Германия
Дом
Дуйсбург, Германия
Beschreibung:   Wohn & Geschäftshaus in Duisburg-Marxloh 6 Wohneinheiten &1 Gewerbe…
$639,805
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Параметры недвижимости в Дуйсбург, Германия

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