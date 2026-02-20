Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Жилая
  4. Дом
  5. Сад

Дома с садом в Германии

Франкфурт-на-Майне
7
Дюссельдорф
7
Северный Рейн — Вестфалия
42
Гессен
16
2 объекта найдено
Дом 20 комнат в Buches, Германия
Дом 20 комнат
Buches, Германия
Число комнат 20
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 515 м²
Количество этажей 3
ИСБ ГЛОБАЛ Недвижимость и BauträgerПремиум-инвестиции в ГерманииНейбаупроекты в центральном …
$2,57 млн
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ISB Global Immobilien
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Дом 16 комнат в Selters, Германия
Дом 16 комнат
Selters, Германия
Число комнат 16
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 324 м²
Количество этажей 3
ИСБ ГЛОБАЛ Immobilien & БаутерПремиум-инвестиции в ГерманииМЕЖДУНАРОДНЫЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЛАГЕЦ…
$1,36 млн
Агентство
ISB Global Immobilien
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
