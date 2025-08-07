Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Германия
  3. Жилая
  4. Дом
  5. Гараж

Дома с гаражом в Германии

Франкфурт-на-Майне
6
Северный Рейн — Вестфалия
18
Гессен
17
Нижняя Саксония
7
1 объект найдено
Замок 200 комнат в Klocksin, Германия
Замок 200 комнат
Klocksin, Германия
Число комнат 200
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 7 500 м²
Количество этажей 3
one of the great; best-preserved estate systems in the country; 8 of 10 born and 4.8 hectare…
$2,03 млн
