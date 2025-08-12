Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Прованс — Альпы — Лазурный Берег
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Поле для гольфа

Квартиры около гольф-клуба на Провансе — Альпах — Лазурном Берегу, Франция

Канны
44
Антиб
95
Ницца
580
Grasse
569
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Канны, Франция
Квартира 3 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 3/10
Резиденция в районе Калифорния закрытого типа класса люкс с парком, бассейном и гольф-клубом…
Цена по запросу
Застройщик
Premiumazur
Языки общения
Русский, Français
