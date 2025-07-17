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Квартиры в Istres, Франция

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16 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Istres, Франция
Квартира 4 спальни
Istres, Франция
Количество спален 4
Площадь 103 м²
Этаж 3
Acqua Terra — это уютная жилплощадь недалеко от исторического центра Истра. Каждая из 12 све…
$459,709
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Квартира 2 спальни в Sausset les Pins, Франция
Квартира 2 спальни
Sausset les Pins, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
Средиземноморский семейный морской курорт, 35 км от Марселя. Жилплощадь идеально расположен…
$258,500
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Квартира 3 спальни в Sausset les Pins, Франция
Квартира 3 спальни
Sausset les Pins, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Средиземноморский семейный морской курорт, 35 км от Марселя. Жилплощадь идеально расположен…
$358,065
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Istres, Франция
Квартира 3 спальни
Istres, Франция
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Этаж 3
Acqua Terra — это уютная жилплощадь недалеко от исторического центра Истра. Каждая из 12 све…
$473,570
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Квартира 4 спальни в Istres, Франция
Квартира 4 спальни
Istres, Франция
Количество спален 4
Площадь 98 м²
Этаж 2
Acqua Terra — это уютная жилплощадь недалеко от исторического центра Истра. Каждая из 12 све…
$457,976
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Квартира 4 спальни в Sausset les Pins, Франция
Квартира 4 спальни
Sausset les Pins, Франция
Количество спален 4
Площадь 78 м²
Этаж 2
Средиземноморский семейный морской курорт, 35 км от Марселя. Жилплощадь идеально расположен…
$438,918
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Квартира 4 спальни в Istres, Франция
Квартира 4 спальни
Istres, Франция
Количество спален 4
Площадь 103 м²
Этаж 1
Acqua Terra — это уютная жилплощадь недалеко от исторического центра Истра. Каждая из 12 све…
$458,554
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Квартира 4 спальни в Sausset les Pins, Франция
Квартира 4 спальни
Sausset les Pins, Франция
Количество спален 4
Площадь 78 м²
Этаж 1
Средиземноморский семейный морской курорт, 35 км от Марселя. Жилплощадь идеально расположен…
$450,469
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Квартира 3 спальни в Istres, Франция
Квартира 3 спальни
Istres, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 1
Acqua Terra — это уютная жилплощадь недалеко от исторического центра Истра. Каждая из 12 све…
$343,627
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Квартира 3 спальни в Sausset les Pins, Франция
Квартира 3 спальни
Sausset les Pins, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 1
Средиземноморский семейный морской курорт, 35 км от Марселя. Жилплощадь идеально расположен…
$363,840
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Квартира 3 спальни в Sausset les Pins, Франция
Квартира 3 спальни
Sausset les Pins, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 1
Средиземноморский семейный морской курорт, 35 км от Марселя. Жилплощадь идеально расположен…
$398,492
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Квартира 2 спальни в Sausset les Pins, Франция
Квартира 2 спальни
Sausset les Pins, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Средиземноморский семейный морской курорт, 35 км от Марселя. Жилплощадь идеально расположен…
$281,485
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Квартира 3 спальни в Sausset les Pins, Франция
Квартира 3 спальни
Sausset les Pins, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 2
Средиземноморский семейный морской курорт, 35 км от Марселя. Жилплощадь идеально расположен…
$369,615
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Квартира 2 спальни в Sausset les Pins, Франция
Квартира 2 спальни
Sausset les Pins, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 1
Средиземноморский семейный морской курорт, 35 км от Марселя. Жилплощадь идеально расположен…
$225,234
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Квартира 3 спальни в Sausset les Pins, Франция
Квартира 3 спальни
Sausset les Pins, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Средиземноморский семейный морской курорт, 35 км от Марселя. Жилплощадь идеально расположен…
$340,739
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Квартира 3 спальни в Istres, Франция
Квартира 3 спальни
Istres, Франция
Количество спален 3
Площадь 71 м²
Этаж 2
Acqua Terra — это уютная жилплощадь недалеко от исторического центра Истра. Каждая из 12 све…
$344,204
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Параметры недвижимости в Istres, Франция

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