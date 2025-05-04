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Квартиры с бассейном на Провансе — Альпах — Лазурном Берегу, Франция

Канны
29
Антиб
6
Ницца
98
Grasse
44
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5 объектов найдено
Квартира в Ницца, Франция
Квартира
Ницца, Франция
Площадь 113 м²
Апартамент с видом на море в престижной резиденции с бассейном в г. Ницце. Первый  этаж 5-эт…
$645,719
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Hayat
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Квартира в Ницца, Франция
Квартира
Ницца, Франция
Площадь 110 м²
Предлагается уникальная возможность стать обладателем изысканного апартамента с великолепным…
$707,708
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Hayat
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Квартира 3 комнаты в Ла-Трините, Франция
Квартира 3 комнаты
Ла-Трините, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 5/7
Элитная резиденция класса люкс в центре Рокебрюн-Кап-Мартан, рядом с пляжами и морем, рестор…
$426,896
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Квартира 3 спальни в Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Квартира в очень ухоженной резиденции с панорамным видом на море, Леринские острова и Каннск…
$1,62 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Квартира 4 комнаты в Канны, Франция
Квартира 4 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/5
Отличная возможность — красивая 3-комнатная квартира в одном из самых популярных районов Кан…
$2,15 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Типы недвижимости на Провансе — Альпах — Лазурном Берегу

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости на Провансе — Альпах — Лазурном Берегу, Франция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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