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Квартиры в Draguignan, Франция

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12 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Сент-Максим, Франция
Квартира 4 спальни
Сент-Максим, Франция
Количество спален 4
Площадь 149 м²
Ваш портал недвижимости Французской Ривьеры AGENCY EXCLUSIVE. Очень хороший 5-комнатный дупл…
€999,000
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в Сент-Максим, Франция
Пентхаус 3 спальни
Сент-Максим, Франция
Количество спален 3
Площадь 107 м²
Этот великолепный пентхаус с террасой на крыше 196 м ² на четвертом этаже резиденции в центр…
€1,30 млн
в месяц
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Квартира 2 спальни в Сент-Максим, Франция
Квартира 2 спальни
Сент-Максим, Франция
Количество спален 2
Площадь 160 м²
Very nice apartment with exceptional panoramic sea view of the Gulf of Saint-Tropez, the vil…
€1,39 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни в Сент-Максим, Франция
Квартира 3 спальни
Сент-Максим, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Unique new construction in Sainte Maxime, just 200 meters from the beach. This new residence…
€870,000
в месяц
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Квартира 4 спальни в Ла-Круа-Вальме, Франция
Квартира 4 спальни
Ла-Круа-Вальме, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный высоко в безопасном Домен-де-ла-Валле, в конце дороги, это свойство является п…
€4,80 млн
в месяц
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Квартира 7 спален в Сен-Тропе, Франция
Квартира 7 спален
Сен-Тропе, Франция
Количество спален 7
We can't tell you or show you anything more as this unique property is off-market. But we ca…
€5,50 млн
в месяц
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Квартира 11 спален в Кавалер-сюр-Мер, Франция
Квартира 11 спален
Кавалер-сюр-Мер, Франция
Количество спален 11
Площадь 650 м²
One of the finest properties from the Golden Age of the area. Full of history, full of charm…
€8,50 млн
в месяц
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Квартира 4 спальни в Сен-Тропе, Франция
Квартира 4 спальни
Сен-Тропе, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 226 м²
Probably one of the most seen, iconic properties in the area. A stunning apartment in Chate…
€12,75 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни в Ла-Круа-Вальме, Франция
Квартира 3 спальни
Ла-Круа-Вальме, Франция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Penthouse with superb terrace facing South / West with breathtaking views of the Golden Isla…
€1,30 млн
в месяц
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Квартира 1 спальня в Сент-Максим, Франция
Квартира 1 спальня
Сент-Максим, Франция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Nice exceptional apartment on the second floor in a secure residence with elevator. Ideally …
€815,000
в месяц
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Квартира 2 спальни в Сент-Максим, Франция
Квартира 2 спальни
Сент-Максим, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Ideally located, in the heart of downtown Sainte Maxime, superb 3-room apartment tastefully …
€995,000
в месяц
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Квартира 3 спальни в Сент-Максим, Франция
Квартира 3 спальни
Сент-Максим, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Внеплановая продажа в Sainte Maxime Lot 109. Продается 4-комнатная квартира с садом 116 м ² …
€841,966
в месяц
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Параметры недвижимости в Draguignan, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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