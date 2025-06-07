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Квартиры в Ле-Канне, Франция

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34 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 3 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
Этаж 6
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$737,186
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Квартира 2 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 2 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 4
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$334,877
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Квартира 2 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 2 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 4
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$330,305
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Квартира 3 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 3 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 3
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$434,311
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Квартира 4 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 4 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 4
Площадь 95 м²
Этаж 4
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$665,182
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Квартира 4 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 4 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 4
Площадь 95 м²
Этаж 5
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$691,469
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Квартира 2 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 2 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 5
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$371,450
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Квартира 4 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 4 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 4
Площадь 96 м²
Этаж 5
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$605,750
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Квартира 3 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 3 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 5
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$570,319
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Квартира 3 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 3 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 1
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$422,882
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Квартира 3 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 3 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 3
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$440,026
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Квартира 3 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 3 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 2
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$445,740
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Квартира 5 спален в Ле-Канне, Франция
Квартира 5 спален
Ле-Канне, Франция
Количество спален 5
Площадь 157 м²
Этаж 4
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$1,11 млн
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Квартира 2 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 2 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Этаж 5
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$422,882
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Квартира 4 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 4 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 4
Площадь 96 м²
Этаж 1
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$497,172
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Квартира 3 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 3 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 4
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$450,312
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Квартира 2 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 2 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 3
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$320,019
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Квартира 3 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 3 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 4
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$456,027
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Квартира 2 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 2 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 3
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$291,446
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Квартира 4 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 4 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 4
Площадь 86 м²
Этаж 3
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$554,318
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Квартира 4 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 4 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 4
Площадь 116 м²
Этаж 5
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$937,197
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Квартира 3 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 3 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 4
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$507,458
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Квартира 2 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 2 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$314,304
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Квартира 2 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 2 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Этаж 4
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$369,164
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Квартира 4 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 4 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 4
Площадь 97 м²
Этаж 6
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$981,772
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Квартира 4 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 4 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 4
Площадь 115 м²
Этаж 5
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$920,054
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Квартира 2 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 2 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 4
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$302,875
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Квартира 2 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 2 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Этаж 3
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$358,878
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Квартира 3 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 3 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 2
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$398,880
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Квартира 3 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 3 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Этаж 5
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$605,750
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