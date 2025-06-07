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Квартиры в Бриансоне, Франция

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37 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Бриансон, Франция
Квартира 3 спальни
Бриансон, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$408,646
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Квартира 2 спальни в Бриансон, Франция
Квартира 2 спальни
Бриансон, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$301,647
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Квартира 3 спальни в Бриансон, Франция
Квартира 3 спальни
Бриансон, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$402,955
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Квартира 2 спальни в Бриансон, Франция
Квартира 2 спальни
Бриансон, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$239,041
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Квартира 4 спальни в Бриансон, Франция
Квартира 4 спальни
Бриансон, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$427,997
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Квартира 5 спален в Бриансон, Франция
Квартира 5 спален
Бриансон, Франция
Количество спален 5
Площадь 138 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$909,494
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Квартира 4 спальни в Бриансон, Франция
Квартира 4 спальни
Бриансон, Франция
Количество спален 4
Площадь 79 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$405,232
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Квартира 2 спальни в Бриансон, Франция
Квартира 2 спальни
Бриансон, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$249,286
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Квартира 4 спальни в Бриансон, Франция
Квартира 4 спальни
Бриансон, Франция
Количество спален 4
Площадь 91 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$545,241
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Квартира 6 спален в Бриансон, Франция
Квартира 6 спален
Бриансон, Франция
Количество спален 6
Площадь 169 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$1,13 млн
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Квартира 5 спален в Бриансон, Франция
Квартира 5 спален
Бриансон, Франция
Количество спален 5
Площадь 152 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$982,345
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Квартира 2 спальни в Бриансон, Франция
Квартира 2 спальни
Бриансон, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$215,137
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Квартира 3 спальни в Бриансон, Франция
Квартира 3 спальни
Бриансон, Франция
Количество спален 3
Площадь 72 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$415,476
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Квартира 2 спальни в Бриансон, Франция
Квартира 2 спальни
Бриансон, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$262,945
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Квартира 3 спальни в Бриансон, Франция
Квартира 3 спальни
Бриансон, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$420,029
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Квартира 3 спальни в Бриансон, Франция
Квартира 3 спальни
Бриансон, Франция
Количество спален 3
Площадь 71 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$374,498
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Квартира 4 спальни в Бриансон, Франция
Квартира 4 спальни
Бриансон, Франция
Количество спален 4
Площадь 79 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$358,562
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Квартира 2 спальни в Бриансон, Франция
Квартира 2 спальни
Бриансон, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$226,520
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Квартира 3 спальни в Бриансон, Франция
Квартира 3 спальни
Бриансон, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$397,264
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Квартира 2 спальни в Бриансон, Франция
Квартира 2 спальни
Бриансон, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$300,509
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Квартира 3 спальни в Бриансон, Франция
Квартира 3 спальни
Бриансон, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$346,040
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Квартира 4 спальни в Бриансон, Франция
Квартира 4 спальни
Бриансон, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$476,944
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Квартира 3 спальни в Бриансон, Франция
Квартира 3 спальни
Бриансон, Франция
Количество спален 3
Площадь 71 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$408,646
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Квартира 3 спальни в Бриансон, Франция
Квартира 3 спальни
Бриансон, Франция
Количество спален 3
Площадь 71 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$414,338
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Квартира 3 спальни в Бриансон, Франция
Квартира 3 спальни
Бриансон, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$351,732
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Квартира 3 спальни в Бриансон, Франция
Квартира 3 спальни
Бриансон, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$323,275
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Квартира 3 спальни в Бриансон, Франция
Квартира 3 спальни
Бриансон, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$380,189
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Квартира 2 спальни в Бриансон, Франция
Квартира 2 спальни
Бриансон, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$251,562
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Квартира 5 спален в Бриансон, Франция
Квартира 5 спален
Бриансон, Франция
Количество спален 5
Площадь 141 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$870,793
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Квартира 2 спальни в Бриансон, Франция
Квартира 2 спальни
Бриансон, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$225,382
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Параметры недвижимости в Бриансоне, Франция

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