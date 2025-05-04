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Квартиры с террасой на Провансе — Альпах — Лазурном Берегу, Франция

Канны
29
Антиб
6
Ницца
98
Grasse
44
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32 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 2 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 17
Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция Комплекс п…
$412,993
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Квартира 5 комнат в Канны, Франция
Квартира 5 комнат
Канны, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 8/9
Квартира в новой роскошной резиденции, терраса площадью 122 м2. Благодаря 3 зданиям и апарта…
$1,32 млн
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Квартира 2 комнаты в Босолей, Франция
Квартира 2 комнаты
Босолей, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3
We offer you an exceptional apartment located in Beausoleil, in a prestigious modern area, c…
$658,840
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Квартира 2 спальни в Ницца, Франция
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Просторные апартаменты «вилла на крыше» площадью 116 кв.м и террасой 110 кв.м. на последнем …
$1,46 млн
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Квартира 2 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 2 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 3
Первоклассные апартаменты с видом на море и город в новом жилом комплексе, Ницца, Лазурный Б…
$421,315
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Квартира 3 комнаты в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Квартира 3 комнаты
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Количество этажей 6
Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе, Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция…
$433,798
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Квартира 1 комната в Ницца, Франция
Квартира 1 комната
Ницца, Франция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Количество этажей 7
Новый жилой комплексе недалеко от ж/д станции в Ницце, Лазурный Берег, Франция В комплексе …
$192,453
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Квартира 2 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 2 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 6
Новый жилой комплекс недалеко от моря в историческом центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция …
$456,685
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Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
Новые квартиры в современном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция В удивительно …
$377,623
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Квартира 3 комнаты в Антиб, Франция
Квартира 3 комнаты
Антиб, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в 800 м от пляжа, Антиб, Лазурный Берег, Франция В центре комплекса ме…
$507,138
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Квартира 5 спален в Канны, Франция
Квартира 5 спален
Канны, Франция
Количество спален 5
Площадь 380 м²
Апартаменты – триплекс, расположенные в историческом поместье Шато Скотт в Каннах, в районе …
$6,10 млн
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Квартира 2 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 2 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс в районе Фаброн, Ницца, Лазурный Берег, Франция Закрытая резиденция в …
$331,395
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Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 7
Новый жилой комплекс в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция С фасадом из красной охры, нап…
$571,116
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Квартира в Канны, Франция
Квартира
Канны, Франция
Площадь 260 м²
Продажа апартаментов в закрытой резиденции в Каннах, в престижном квартале Ля Калифорни. Апа…
$2,05 млн
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Квартира 1 комната в Ницца, Франция
Квартира 1 комната
Ницца, Франция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Количество этажей 8
Новые квартиры «под ключ» для сдачи в аренду, Ницца, Лазурный Берег, Франция В этом уникаль…
$109,854
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Квартира 2 комнаты в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Квартира 2 комнаты
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 6
Новые квартиры в жилом комплексе всего в 600 м от пляжа, Рокебрюн — Кап-Мартен, Лазурный Бер…
$277,756
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Квартира 1 спальня в Больё-сюр-Мер, Франция
Квартира 1 спальня
Больё-сюр-Мер, Франция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 2
Продаётся новая двухкомнатная квартира в новостройке в Больё-Сюр-Мер, в 5 минутах ходьбы до …
$858,894
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Квартира 1 спальня в Ницца, Франция
Квартира 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 10
На продажу в новостройке в Каннах в районе Ле Канне, двухкомнатная квартира, жилой площадью …
$410,053
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Квартира 4 комнаты в Канны, Франция
Квартира 4 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Этаж 7
Великолепная и просторная 4-комнатная квартира, большая терраса с панорамным видом на море и…
$2,97 млн
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Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 7
Новый жилой комплекс в районе порта Ниццы, Лазурный Берег, Франция В соответствии с архитек…
$497,256
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Квартира 2 комнаты в Канны, Франция
Квартира 2 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 9
Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция Жилой комплекс состои…
$248,628
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Квартира 3 комнаты в Ле-Канне, Франция
Квартира 3 комнаты
Ле-Канне, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 58 м²
Количество этажей 5
Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция Современный ж…
$366,180
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Кондо 5 комнат в Босолей, Франция
Кондо 5 комнат
Босолей, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 4/6
Откройте для себя новый престижный адрес в Босолее, очень востребованном городе на Французск…
$2,05 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Квартира 2 комнаты в Больё-сюр-Мер, Франция
Квартира 2 комнаты
Больё-сюр-Мер, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 5
Первоклассные квартиры в жилом комплексе с садом, Больё-сюр-Мер, Лазурный Берег, Франция Жи…
$653,298
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Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 8
Квартиры в новом жилом комплексе, район Сен-Жан-д'Анжели, Ницца, Лазурный Берег, Франция Жи…
$381,784
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Квартира 4 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 4 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс рядом со всей инфраструктурой в Ницце, Лазурный Берег, Франция Небольш…
$795,817
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Квартира 2 комнаты в Антиб, Франция
Квартира 2 комнаты
Антиб, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в окружении леса, Антиб, Лазурный Берег, Франция Жилой комплекс предла…
$293,434
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Квартира 3 комнаты в Антиб, Франция
Квартира 3 комнаты
Антиб, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Количество этажей 5
Новые квартиры с видом на море в Жуан ле Пен, Антиб, Лазурный Берег, Франция Современный жи…
$410,912
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Квартира 4 спальни в Кань-сюр-Мер, Франция
Квартира 4 спальни
Кань-сюр-Мер, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Пятикомнатные апартаменты, жилой площадью 113 кв.м. + терраса 57 кв.м., расположены на 5ом и…
$909,874
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Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс с парковкой в районе Рикье, Ницца, Лазурный Берег, Франция Новая роско…
$416,114
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Типы недвижимости на Провансе — Альпах — Лазурном Берегу

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости на Провансе — Альпах — Лазурном Берегу, Франция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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