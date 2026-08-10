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Квартиры в Рокбрюне-Капе-Мартене, Франция

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10 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Квартира 1 спальня
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Новый проект, в 15 минутах от Монако, расположенный в самом сердце оживленного района Карнол…
$389,240
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Квартира 3 спальни в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Квартира 3 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$372,276
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Квартира 1 спальня в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Квартира 1 спальня
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 7
Квартира на Кап-Мартен — это роскошное новое жилье площадью 157 м², расположенное всего в 15…
$578,632
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Квартира 2 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$254,342
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Квартира 2 комнаты в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Квартира 2 комнаты
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 6
Новые квартиры в жилом комплексе всего в 600 м от пляжа, Рокебрюн — Кап-Мартен, Лазурный Бер…
$277,756
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Квартира 2 спальни в Sentier Touristique Bord de Mer, Франция
Квартира 2 спальни
Sentier Touristique Bord de Mer, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 6
Квартира в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция, площадью 67.38 м², предлагает уникальное сочетание у…
$662,289
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Квартира 4 спальни в 35, Франция
Квартира 4 спальни
35, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Квартира на Кап-Мартен — это роскошное новое жилье площадью 157 м², расположенное всего в 15…
$2,74 млн
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Квартира 2 спальни в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Квартира 2 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Новостройка в 15 минутах от Монако. Этот новый проект, расположенный в самом сердце оживленн…
$661,127
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Квартира 1 спальня в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Квартира 1 спальня
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 6/7
Квартира на Кап-Мартен — это роскошное новое жилье площадью 157 м², расположенное всего в 15…
$424,098
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Квартира 3 спальни в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Квартира 3 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$365,421
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