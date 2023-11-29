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Квартиры в Босолей, Франция

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5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Босолей, Франция
Квартира 2 комнаты
Босолей, Франция
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Описание объекта   Уютные апартаменты 49,14 м2 в Босолей рядом с Монако. Апартамент…
€525,000
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 комнаты в Босолей, Франция
Квартира 2 комнаты
Босолей, Франция
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Уютные апартаменты 49,14 м2 в Босолей рядом с Монако. Апартаменты состоят из прихожей, го…
€525,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни в Босолей, Франция
Квартира 2 спальни
Босолей, Франция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/3
КВАРТИРА ПЕРВЫЙ ЭТАЖ - ВИД НА МОРЕ - ТЕРРАСА - САД 183M2 - ГАРАЖ На высотах Босолей идеал…
€875,000
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Квартира 2 спальни в Босолей, Франция
Квартира 2 спальни
Босолей, Франция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/3
КВАРТИРА ПЕРВЫЙ ЭТАЖ - ВИД НА МОРЕ - ТЕРРАСА - САД - ГАРАЖ На высотах Босолей идеальная с…
€850,000
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Квартира 1 спальня в Босолей, Франция
Квартира 1 спальня
Босолей, Франция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/7
Тихая 2-комнатная квартира на уровне сада - гараж за дополнительную плату 2-комнатная ква…
€242,000
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