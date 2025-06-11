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Квартиры-студии на Провансе — Альпах — Лазурном Берегу, Франция

Ницца
17
Marseille
24
Grasse
14
Вальбонн
14
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57 объектов найдено
Студия 1 спальня в Ментона, Франция
Студия 1 спальня
Ментона, Франция
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Этаж 1
Расположенный недалеко от пляжей, казино и недалеко от «Зимнего дворца» (исторический памятн…
$187,477
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Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$106,886
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 6
| Студия
$97,324
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Этаж 4
В самом центре района Тимоне эта резиденция позволяет студентам совмещать учебу и отдых. Ра…
$94,137
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$89,811
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 4
В самом центре района Тимоне эта резиденция позволяет студентам совмещать учебу и отдых. Ра…
$110,870
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Этаж 2
В самом центре города Марсель, между районом Докс и Европейской больницей, предлагает повсед…
$104,267
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 7
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$98,917
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Этаж 5
В самом центре города Марсель, между районом Докс и Европейской больницей, предлагает повсед…
$133,749
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 6
Отличное расположение, 10 минут на автобусе от факультетов Ла-Тимоне .В районе, переживающем…
$91,519
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Студия 1 спальня в Босолей, Франция
Студия 1 спальня
Босолей, Франция
Количество спален 1
Площадь 52 м²
| Студия
$339,552
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$89,811
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 2
Отличное расположение, 10 минут на автобусе от факультетов Ла-Тимоне .В районе, переживающем…
$87,648
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Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 2
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$111,325
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Отличное расположение, 10 минут на автобусе от факультетов Ла-Тимоне .В районе, переживающем…
$92,088
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 7
Отличное расположение, 10 минут на автобусе от факультетов Ла-Тимоне .В районе, переживающем…
$91,860
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Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 2
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$111,325
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Этаж 4
В самом центре города Марсель, между районом Докс и Европейской больницей, предлагает повсед…
$141,034
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 4
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$95,047
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Студия 1 спальня в Aix en Provence, Франция
Студия 1 спальня
Aix en Provence, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
| Студия
$110,756
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 5
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$92,429
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Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$92,088
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 5
| Студия
$106,316
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 3
В самом центре района Тимоне эта резиденция позволяет студентам совмещать учебу и отдых. Ра…
$93,226
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Этаж 8
В самом центре района Тимоне эта резиденция позволяет студентам совмещать учебу и отдых. Ра…
$109,845
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Студия 1 спальня в Marseille, Франция
Студия 1 спальня
Marseille, Франция
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Этаж 4
В самом центре города Марсель, между районом Докс и Европейской больницей, предлагает повсед…
$125,212
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 6
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$96,755
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Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 2
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$100,739
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Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$89,811
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 2
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$82,185
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Параметры недвижимости на Провансе — Альпах — Лазурном Берегу, Франция

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