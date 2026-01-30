Показать объекты на карте Показать объекты списком
Пентхаусы на Провансе — Альпах — Лазурном Берегу, Франция

Пентхаус в Avenue Camille Blanc, Франция
Пентхаус
Avenue Camille Blanc, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕНТХАУС С РУФТОП-ТЕРРАСОЙ И ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ Предлагается редкий …
$9,90 млн
Пентхаус в Канны, Франция
Пентхаус
Канны, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 750 м²
Искусство жизни между небом и морем — исключительный пентхаус в Канны Есть резиденции, ко…
Цена по запросу
Пентхаус 4 комнаты в Антиб, Франция
Пентхаус 4 комнаты
Антиб, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Этаж 7/7
Грандиозная премьера новой резиденции в Хуан-ле-Пен, которая будет завершена в 2027 году.Все…
$1,30 млн
Пентхаус 4 комнаты в Канны, Франция
Пентхаус 4 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 6/6
Очень красивая квартира на набережной Круазетт, прекрасный вид на море, пересекающая Восток-…
$3,24 млн
Пентхаус 3 комнаты в Антиб, Франция
Пентхаус 3 комнаты
Антиб, Франция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Этаж 7/7
Грандиозная премьера новой резиденции в Хуан-ле-Пен, которая будет завершена в 2027 году.Все…
$1,62 млн
